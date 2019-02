Köln. Der nach herber Kritik als neuer Kölner Schauspielintendant abgesprungene Carl Philip von Maldeghem hat der Stadt Provinzialität vorgeworfen. „Diese Debatte, die ich in Köln jetzt erlebt habe, die empfinde ich als provinziell,“ sagte Maldeghem am Wochenende.

„Ich finde, es ist total provinziell, wenn Menschen, die sich für intellektuell halten, eine Vorverurteilung über mich in die Welt setzen, ohne meine Arbeit zu kennen. Das ist für mich weder weltläufig noch tolerant“, fügte Maldeghem hinzu. Für beschädigt halte er sich nicht. Hier weiterlesen: Kölner Kulturklinsch hört nicht auf - der Kommentar.

Kritik von Kermani

Maldeghems Berufung durch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) war zuvor scharf kritisiert worden. So sprach der Schriftsteller Navid Kermani von einer „Demütigung für Köln“: In Maldeghems Biografie finde sich „nichts, was aufregend und frisch für eine Großstadt sein könnte“, kritisierte der Friedenspreisträger. Dieser Kandidat sei lediglich „bequem, dankbar und pflegeleicht“. Maldeghem hatte daraufhin am Freitag mitgeteilt, dass er lieber doch auf seinem derzeitigen Posten als Intendant des Salzburger Landestheaters bleiben wolle.

Verbleib in Salzburg

Maldeghem bleibt nun doch an seinem bisherigen Wirkungsort Salzburg. „Nach reiflicher Überlegung und seiner Intuition folgend“ habe er sich für einen Verbleib am dortigen Landestheater entschieden, hatte das Land Salzburg am Freitag mitgeteilt. Eine Sprecherin der Stadt Köln bestätigte dies. Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass Maldeghem 2021 Nachfolger des derzeitigen Schauspielintendanten Stefan Bachmann werden solle.

Demütigung für Köln?

Maldeghems Berufung war in Köln massiv kritisiert worden. So hatte der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Navid Kermani in einem Beitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ von einer „Demütigung für Köln“ gesprochen. Die Kritiker argumentierten, dass Maldeghem für gefällige, konventionelle Inszenierungen stehe und einer Millionenstadt wie Köln keine künstlerisch interessanten Anstöße geben könne. Maldeghem argumentiert nun, in Salzburg wisse er „die Politik in Stadt und Land voll hinter dem Haus“. Landeshauptmann Wilfried Haslauer teilte mit: „Ich bin sehr erfreut, dass es sich Carl Philip von Maldeghem noch einmal überlegt hat.“

Negative Schlagzeilen

Dabei sollte seine Berufung auch dazu beitragen, das Kölner Schauspiel aus den Negativschlagzeilen herauszubringen. Intendant Stefan Bachmann war zuletzt in die Kritik geraten, weil Mitglieder des Ensembles den Vorwurf erhoben, am Theater herrsche eine Atmosphäre der Angst. Die Kölner Oberbürgermeisterin Recker hatte daraufhin angekündigt, den Fall durch eine externe Kommission prüfen lassen zu wollen.

Ära von Karin Beier

Zugleich trauern die Kölner weiter der ungemein erfolgreichen Ära der Theaterintendantin Karin Beier hinterher. Die Theatermacherin hatte das bis dahin eher weniger bedeutende Haus mit ihren Inszenierungen nachhaltig ins Gespräch gebracht. Kölner Theaterproduktionen wurden gleich mehrere Jahre in Folge zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die vom Magazin „Cicero“ als „Popikone des Theaters“ bezeichnete Beier galt als Powerfrau der Theaterszene schlechthin. Ganze sechs Jahre blieb sie in der Domstadt, bevor sie 2013 an das Hamburger Schauspielhaus wechselte. Dort hat sie an ihre Erfolge angeschlossen. Zuletzt inszenierte sie die Bühnenfassung von Michel Houellebecqus Roman „Unterwerfung“ als Monolog mit Schauspielerstar Edgar Selge in der Hauptrolle.

Ärger um Laufenberg

Vor Beiers Weggang aus Köln hatte die Trennung von Opernintendant Uwe Eric Laufenberg für Kontroversen gesorgt. Laufenberg hatte sich im Streit um den Etat seines Hauses 2012 von der Domstadt getrennt. Vertreter der Stadt hielten ihm damals vor, Interna aus Gesprächen mit der Verwaltung und der Politik an die Medien gegeben zu haben. Nun steht der Domstadt mit der Kontroverse um die Intendanz des Theaters eine neue Kulturdebatte ins Haus. dpa,lü