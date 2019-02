Bratwurstmuseum im einstigen KZ? Zum Glück nicht!

Osnabrück Mühlhausen in Thüringen soll ein Bratwurstmuseum erhalten. Zunächst sollte es auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers entstehen. Zum Glück hat man sich von diesem Gedanken verabschiedet. Ein Kommentar

Die Thüringer Bratwurst ist ohne Zweifel ein hohes Kulturgut. Das darf man auch in Zeiten sagen, in denen der Fleischkonsum – zu Recht – kritisch hinterfragt wird. Wegen ihrer Bedeutung steht der Bratwurst auch ein Museum zu; wenn es gut gemacht ist, wird es den kulturgeschichtlichen Kontext der schlanken Delikatesse erläutern, ihre Bedeutung einst und jetzt und in Zukunft darlegen. Aber ein Bratwurstmuseum dort, wo KZ-Insassinnen unter Zwangsarbeit und Entbehrungen gelitten haben oder gar gestorben sind? Das wäre eine ziemlich krasse Geschmacklosigkeit gewesen.

Die Stadt Mühlhausen in Thüringen ist daher gut beraten, von dem Ansinnen abzurücken, Bratwurstmuseum und KZ-Gelände zu kombinieren. Schlimm genug, dass heftige Kritik von außen nötig war, denn es erfordert nicht viel Feingefühl, um zu wissen, wie wenig Kulinarik und KZ zusammenpassen. Das Bratwurstmuseum setzt auf Schauwert und hoffentlich auch auf einen gewissen Spaßfaktor. Dem steht das ernste Gedenken entgegen, das wir den Opfern des Nationalsozialismus schulden. Zum Glück haben sich die Verantwortlichen in Mühlhausen noch rechtzeitig besonnen.