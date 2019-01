Barrie Kosky (l-r), aktueller Intendant und designierter Hausregisseur der Komischen Oper Berlin, Susanne Moser, Geschäftsführende Direktorin und designierte Ko-Intendantin, und Philip Bröking, Operndirektor und ebenfalls designierter Ko-Intendant der Bühne. Foto: Christoph Soeder

Berlin. Er führt das angesagteste Opernhaus in Berlin: Barrie Kosky genießt Kultstatus. Nun will der Australier der Komischen Oper in einer schwierigen Zeit beistehen.