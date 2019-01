So leicht ist der Leser nicht zu gewinnen

Der Bestseller-Autor Florian Illies ("Generation Golf") ist nun Rowohlt-Verleger. Foto: dpa/Klaus Franke

Osnabrück. Florian Illies’ Glaube als neuer Rowohlt-Verleger an die Kraft des Buches in allen Ehren. Doch dass es wirklich so einfach ist, potenzielle Leser von den Bildschirmen wegzulocken, darf bezweifelt werden – ein Kommentar