Neuer Verleger bei Rowohlt: Florian Illies. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg. Der neue Rowohlt-Verleger Florian Illies (47, „Generation Golf") blickt mit Zuversicht auf die Branche. „Ich trage in mir, dass ich an die Kraft des Buches glaube", sagte er in einem Interview des „Börsenblatts". Die Branche habe den Auftrag, den Menschen wieder zu vermitteln, welches Glück es bedeute, ein Buch lesen zu können.