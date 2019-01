Eine Wolfsdarstellung von Marcus de Bye im Wallraf-Richartz-Museum. Foto: Rolf Vennenbernd

Köln. Der Wolf ist zurück in Deutschland. Passend dazu untersucht eine Ausstellung sein Bild in der Kunst. Der Kurator hat sogar eine Theorie dazu entwickelt, warum der Wolf ein so schlechtes Image hat. Man muss dafür 2000 Jahre zurückgehen.