Der US-amerikanische Schauspieler Dick Miller ist tot. Foto: Susanna Saez/EFE

Los Angeles. Er hat in über 100 Filmen und Serien mitgespielt. Auch wenn Dick Miller nur selten in Hauptrollen zu sehen war, hinterließ er in Filmen wie „Terminator“ oder „Gremlins“ immer einen bleibenden Eindruck.