Hamburg. Achim Reichel, der Hamburger Jung, wird am Montag 75 Jahre alt und liefert mit 37 alten und neuen Liedern aus seinem Musikerleben eine Art von Werkschau. Im Oktober geht er damit auf Tour.

Die jugendlichen Fans trauten ihren Augen nicht, als Feldjäger der Bundeswehr die legendäre Konzertmuschel in der Hamburger Parkanlage „Planten und Blomen“ stürmten. Auf der Bühne rockten Achim Reichel und die „Rattles“, die im Kielwasser der Beatlemania grad zu neuen Helden geworden waren.

An die 30 Singles hatten die Hamburger Jungs bereits veröffentlicht und den „Star-Club“ über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Ihr Erfolg hatte sie sogar an die Seite der berühmten „Beatles“ auf deren einziger Deutschland-Tour gebracht. Und nun wurde ihr Frontmann, der blonde Teenie-Schwarm, von Militärpolizisten von der Bühne gezerrt.

Ein paar Takte durften sie noch spielen, dann war für Achim Reichel Schluss: Abtreten und antreten zum Wehrdienst, so lautete der Befehl. Im Schmuddelwetter jener Tage von 1966 schien eine frisch gestartete Musikerkarriere bereits ihr jähes Ende gefunden zu haben.

Einspruch ohne Erfolg

Einmal noch hörte man von Reichel: „Trag es wie ein Mann“, schmalzte er aus dem Radio, in einem Filmchen, das man damals noch nicht Video-Clip nannte, marschierte er dazu in Uniform und mit Helm durch den Regen über einen Exerzierplatz. Sein Einspruch bei Gericht gegen die Einberufung blieb ohne Erfolg. „Es liegen bisher keine Anzeichen dafür vor, dass die Beatmusik in naher Zukunft aus der Mode geraten wird“, urteilte das Verwaltungsgericht wie in weiser Vorausahnung.

Achim Reichel wird von Kritikern gern „Ur-Vater des deutschen Rock“ genannt. Doch mit den „Rattles“ war es vorbei. Nach dem Bund versuchte er es mit „Wonderland“ und hatte auch Hits wie „Moscow“, er experimentierte mit psychedelischen Elektroklängen. Aber eigentlich wollte er etwas ganz Neues machen.

Als andere deutsche Rockgrößen die Bühnen gerade erst eroberten, war Reichels erste Karriere deshalb bereits zu Ende. Reichel selbst sagt über die damalige Zeit, „manchmal kommt sie mir vor wie das Leben vor dem Leben“. Denn das eigentliche Musikerleben, das für ihn zählt, begann erst danach. Seine Zeitrechnung fängt 1975 mit seinem ersten deutschsprachigen Album an.

Und wieder begann er, die deutsche Rockmusik ein Stück weit zu revolutionieren. Er verrockte Shantys und Seemannslieder, er vertonte altgermanische Balladen und deutsche Lyrik. Reichel war ein Rebell, ohne große Worte zu machen. „Der Sound einer Musik kann auch unangepasst sein“, sagt er. „Der Spiegel“ jubelte, die rockigen Seemannslieder klängen „so natürlich und unprätentiös, als hätten sie schon immer diesen Beat“ gehabt.

Eine Art Werkschau

Aus blond wurde grau: Am 28. Januar wird der Hamburger Jung 75 Jahre alt, aber seine Musik ist immer noch zeitgemäß. Wie sehr, das zeigt eine Art Werkschau, die zu seinem runden Geburtstag eigens auf den Markt kommt: Das Beste aus seinem zweiten Musikerleben, mit dem er zu sich selbst fand: 37 Lieder, neu produziert und nicht nur im Studio, sondern auch live eingespielt. Im Oktober startet er in Flensburg mit diesen Songs eine musikalische Erlebnisreise quer durch Deutschland. Und passend dazu schreibt er an seiner Biografie, denn er hat was zu erzählen.

Reichels Kinderstube war St. Pauli, er ist am Hafen groß geworden wo er den Schiffen beim Ein- und Auslaufen und den Hafenarbeitern beim Löschen der Fracht zusah. Vater, Großvater, Onkel, alle waren sie zur See gefahren. Die Musik, für die er aus der Tradition der Familie ausbrach und Seefahrt Seefahrt sein ließ, kam aus den kleinen Clubs. Er wollte sich aber nicht mit der „Nachahmerkultur“ begnügen, wie er es nennt, und englische Superhits kopieren. Er wollte sich ausprobieren und nicht in Schablonen pressen lassen.Reichel entdeckte und vertonte alte Lyriker der Seefahrerromantik wie Detlev von Liliencron, er entstaubte große deutsche Dichter und Prosaisten und erweckte sie zu neuem Leben. Fontanes „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ oder Goethes „Zauberlehrling“ kannten viele Schüler nur, weil er sie ihnen rockig mundgerecht servierte. Reichel schaffte es, so lobten Kritiker, „unsere Dichter und Denker rocken zu lassen, ohne dabei plump populistisch oder angestrengt schöngeistig zu wirken“.

Tödliche Schubladen

„Schubladen sind für die Kunst tödlich“, sagt er und wandte sich danach jungen deutschen Dichtern und Autoren zu wie Jörg Fauser, der zu einem Freund wurde und bei einem Autounfall viel zu früh starb. „Jörg Fauser hat mich als Lyriker das Laufen gelehrt“, sagt Achim Reichel heute rückblickend. Mit „Melancholie und Sturmflut“ schrieb Reichel selbst sein erfolgreichstes Album, inklusive der Kultsongs „Kuddel Daddel Du“ und „Aloha Heja He“, die man nicht nur an der Küste verstand. Er verrockte Balladen und poetische Alltagsgeschichten und immer wieder wortgewaltige Prosa-Erzählungen großer Literaten wie Goethe, Heine, Storm oder Mörike. Die „Süddeutsche Zeitung“ taufte ihn „Kolumbus der Rockmusik“, ein Entdecker auf steter Suche nach neuen Ufern.

An Bord eines Frachtschiffes auf dem Weg nach Namibia, als einziger Passagier, hat er im Spätsommer an seiner Biografie geschrieben und über sein Leben nachgedacht, wie es weitergeht. Und typisch Achim Reichel macht er es sich mit der Antwort nicht einfach. „Wenn man eine gewisse Müdigkeit spürt, altersbedingt, muss man erst wieder Hunger kriegen“, sagt er. Aber da gibt es ja noch diese Sammlung loser Zettel, auf denen er spontane Ideen notiert. Und die hat sich in seinem Studio zu einem ansehnlichen Stapel angehäuft.