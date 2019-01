Osnabrück . Bei der „Leserampe“ im Unikeller in Osnabrück gab Norbert Horst Einblicke in seine Arbeit – als Autor von Kriminal-Romanen und als Ermittler bei der Polizei.

Es sei ein weit verbreitetes Vorurteil, bedauert Norbert Horst gleich zu Beginn: „Krimis sind spannend, Polizeiarbeit ist langweilig.“ Dass das nicht stimmt, weiß der langjährige Streifenpolizist aus eigener Erfahrung. Er hat als Ermittler in Kommissionen für Wirtschaftskriminalität, Mord und andere Themen gearbeitet, hat seine Kollegen geschult und war in der Pressearbeit der Polizei tätig. Seit ein paar Jahren ermittelt er wieder, jetzt in der Ausländerkriminalität. Nebenher hat Norbert Horst diverse Krimis verfasst, die sich gut verkaufen. Polizist aber möchte er bleiben. Zum einen, weil er seine Familie finanziell absichern will, zum anderen, weil: „Nur zu schreiben, wäre mir ein bisschen wenig Leben.“

Klare Schreibe, aber nicht kalt

Die Ausländerkriminalität hat er auch ins Zentrum seines jüngsten Krimis „Kaltes Land“ um den Ermittler Thomas Adam gestellt. Wobei Horst betont, dass er niemals über konkrete Fälle schreibe, in denen er ermittle. Die Lesung zeigt, dass der Polizist es vermag, sein Publikum an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, ohne sich in Ermittlerdetails zu verlieren. Er schreibt nüchtern und zugleich lebendig. Klar, aber nicht kalt. Figuren und Dialoge scheinen direkt aus dem Leben zu kommen. Vor allem die Arbeit der Streifenpolizisten sei ungemein interessant, betont Horst im Gespräch mit Veranstalter Harald Keller, der gute Fragen hat. Aber gerade Streifenpolizisten werden in Krimis oft als dümmlich dargestellt.