Emden. Mach Dir keinen Kopf! In Emden gilt diese Losung zum Glück nicht. Die Kunsthalle präsentiert eine präzise gemachte Ausstellung, die mit dem Thema Kopf die Frage nach der Identität des Menschen stellt. Das geht alle an. Ein Zufall? Nein, denn Kunst und Quote müssen sich vertragen. Auch in Emden.

Alles Kopfsache? Die flapsige Redewendung gilt nach wie vor, wenn es um den Menschen geht und um das Bild, das er von sich selbst entwirft. Auf den Kopf kommt es an. Er gilt als Behältnis von Seele und Geist, als Sitz der Sinne und damit als Ausweis von Persönlichkeit und Identität. Diese Vorstellung steuert unser aller Wahrnehmung von uns selbst und anderen Menschen. "Hauptsache Kopf": Unter dieser Überschrift zeigt die Kunsthalle mehr als eine beliebige Themenschau. Zum Glück. Kuratorin Lisa Felicitas Mattheis erzählt weder Kunststile noch eine Chronologie nach, sie gruppiert künstlerische Positionen in intimen Zwiegesprächen. Damit bietet sie das Material, das jeder Besucher braucht, um sich gerade zu diesem Thema seinen eigenen Kopf machen zu können.





Gesichtslose Puppen

Das geht auch gerade heute kaum anders. Denn auf die Frage nach der Identität gibt es schon lange keine einfachen Antworten mehr. Das spiegeln die Werke der Künstlerinnen und Künstler zum Thema Kopf. Die Fotografin Louisa Clement hat für ihre Bildserie mit dem lakonischen Titel "head" die gesichtslosen Köpfe von Schaufensterpuppen abgebildet. Die Malerin Miriam Cahn, die zuletzt auf der Documenta 14 ihren großen Auftritt hatte, lässt über ihre Gemälde Gesichter in fahlen Farben geistern. Und Videokünstler Tony Oursler, ein Klassiker seines Genres, projiziert auf fünf Bildschirme verzerrte Fratzen, die wie flüchtige Gäste in einem unablässig kreiselnden Dämonenreigen erscheinen, in dem nur noch eines Ordnung stiftet - das biometrische Raster der Gesichtserkennung.

Fläche für das Image

Schon Andy Warhol hatte den Kopf als bloße Projektionsfläche für Images entdeckt. In seiner Serie mit Siebdrucken von Marilyn Monroe führt er vor, wie das auf seine Basiselemente reduzierte Gesicht zum Markenzeichen gemodelt werden kann. Das blonde Haar, die strahlenden Augen, die vollen Lippen - Warhols Siebdrucke machen aus dem Menschen Monroe ein mediales Zeichen, das durch die Maschinen der Reproduktionen geht. Die Identität des Menschen spielt dabei keine Rolle mehr. Medien als Gefahr für Idenität und deren Wiedererkennbarkeit - dieser thematische Strang wird mit der Emder Ausstellung sichtbar.





Nur eine zarte Kontur

Zum Glück bleibt es nicht bei dieser erwartbaren zeitkritischen Diagnose. Die Schau lotet alternative Dimensionen des Themas aus und bietet damit unerwartete Antworten auf die Frage der Identität an. Dafür steht vor allem der Zeichner und Bildhauer Thomas Schütte, dem die Ausstellungsmacher einen ganzen Raum zugesprochen haben. Und das zu recht. Denn Schüttes Zeichnungen von Frau und Sohn, Mitarbeitern und vertrauten Freunden machen aus jedem Porträt die sensible Begegnung mit einer ganz und gar unverwechselbaren Person. Der Kopf ist hier keine Volumen, sondern eine Kontur, kein Behältnis, sondern eine fragile Grenze, die den jeweiligen Menschen von seiner Umwelt abgrenzt. Was macht jeden Menschen unverwechselbar? Schütte deutet eine Antwort an.

Masken aus Afrika

Diese Antwort gelingt auch dann, wenn Konturen des Porträts verschwinden. Das gilt für die Köpfe, die Franz Bernhard aus Holzklötzen in Metallrahmen wie Archetypen des Menschlichen formt und für die afrikanischen Kopfmasken aus der Kollektion des Journalisten und "Geo"-Gründers Rolf Gillhausen. Ob afrikanische Maske oder europäische Skulptur - beide bringen mit ihren harschen Abstraktionen das Thema Kopf auf seinen letzten, gemeinsamen Punkt. In Emden werden diese radikalen Werke geschickt mit Porträts von Emil Nolde und Alexej von Jawlensky aus der Emder Sammlung in Beziehung gesetzt und so mit der Kollektion des Museums verwoben.





Geldgeber gesucht

Das Kuratorenteam setzt mit der Schau nicht nur ein Thema, das buchstäblich alle betrifft, es verbindet auch Wechselausstellung und die eigene, seinerzeit von "Stern"-Gründer Henri Nannen zusammengetragene Sammlung. Diese Regie ist geschickt und sie ist unausweichlich. Denn auch die Kunsthalle Emden muss weiter um Besucher wie um Geldgeber werben. Mit 69916 Besuchern konnte Kunsthallendirektor Stephan Borchardt für das Jahr 2018 wieder einen Aufwärtstrend bei den Besucherzahlen vermelden. Dieses gute Ergebnis verdankte sich allerdings zu einem großen Teil der Wechselausstellung "American Dream", der ersten Kooperation der Kunsthalle mit einem niederländischen Museum. Ein Drittel der Ausstellungsbesucher kamen aus dem Nachbarland. Hinzu kam eine verstärkte Werbung um Sponsoren. Für "Hauptsache Kopf" haben Sponsoren sogar ganze Ausstellungssituationen wie die aufwendige Installation Tony Ourslers überhaupt erst möglich gemacht. Dieser Trend einer beweglichen Museumsarbeit wird weitergehen. Hinter einem Museum wie der Kunsthalle Emden steckt eben mehr als nur ein kluger Kopf.

Emden, Kunsthalle: Hauptsache Kopf. Jawlensky, Warhol, Cahn. 26. Januar bis 19. Mai 2019. Di.-Fr., 10-17 Uhr, Sa., So., 10-17 Uhr. Zur Information zur Ausstellung geht es hier.