Osnabrück. In technisch überarbeiteter Fassung kommt Steven Spielbergs Drama um Oskar Schindler, der Tausende Juden vor den Nazis rettete, am Sonntag in die Kinos. "Schindlers Liste" berühre die Zuschauer, zwinge sie aber auch, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, so Holocaust-Forscher Jürgen Kaumkötter.

25 Jahre nach seiner Uraufführung, am „Tag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ wird am Sonntag, den 27. Januar, Steven Spielbergs siebenfach Oscar-prämiertes Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ in einigen Kinos gezeigt.

„Ein wichtiger Film – auch heute noch“ – meint der Meller Jürgen Kaumkötter, der neben seiner Tätigkeit als Kurator des "Museum des Zetrums für verfolgte Künste" in Solingen seit Januar auch als erster Deutscher im Aufsichtsrat des Krakauer "Museum of Contempary Art" (MOCAK) aktiv ist, das sich auf dem Gelände der ehemaligen Fabrik von Oskar Schindler befindet.

Der hatte während der deutschen Besatzung Tausenden Juden das Leben gerettet, was Thema des Films von 1993 ist. „Viele Besucher schauen sich den Bürotrakt der ehemaligen Fabrik Schindlers an, aber auch das benachbarte Konzentrationslager Auschwitz. Der historische Ort bedingt auch immer die Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft. Mit Menschen, die sich mit den Sachzeugen vor Ort auseinandersetzen wollen, muss man kommunizieren.“

Monolith in der Erinnerungskultur

Gesehen hat Jürgen Kaumkötter „Schindlers Liste“ im Jahr seines Erscheinens in einem Osnabrücker Kino: „Ich war so erschüttert, dass ich erst aufgestanden bin, nachdem alle Leute den Saal verlassen hatten.“ Und weiter: „Er ist ein Monolith in der Erinnerungskultur. Die Zuschauer gehen immer als andere aus dem Film als sie hereingegangen sind.“

Steven Spielberg hat damals auch vor Ort in Krakau auch auf dem heutigen Museumsgelände gedreht, wo noch immer Filmkulissen stehen, die oft als authentische Relikte angesehen werden. „Aber sie sind eigentlich auf den Spuren der Rekonstruktion der Geschichte durch einen Hollywood-Film“.

Geschichte nicht relativieren

Dass ein Kino in Hachenburg zunächst nur AfD-Mitgliedern, schließlich aber, nach Protesten der Partei, allen Besuchern gegen eine Spende freien Eintritt zu dem Film gewähren will, um Diskussionen zu fördern, findet Kaumkötter richtig, „weil vor allem die, die versuchen, Geschichte zu relativieren, die von einem ‚Fliegenschiss‘ reden, so angehalten werden, sich mit dem Menschheitsverbrechen des Holocaust auseinanderzusetzen. Wenn sich die Rechtspopulisten über den freien Eintritt aufregen, ist das richtig.“

Die damaligen Angriffe auf Spielberg, er wäre zu sehr der Hollywood-Dramaturgie aufgesessen, hätte einen „Indiana Jones im Ghetto von Krakau“ gedreht, wie die „Welt“ damals befand, findet Kaumkötter, Drehbuchautor des Dokumentarfilms „Kichka – Cartoon of a Life“ ungerechtfertigt: „‘Schindlers Liste‘ ist auf den Punkt gedreht.“

Mädchen im roten Umhang berührt

Das Mädchen mit dem roten Umhang, dass im sonstigen Schwarz-Weiß des Films bei der Ghetto-Auflösung an Leichen vorbei durch die Straßen läuft, sei „ein großer Emotionspunkt. Spielberg hat sich da für sein fiktionales Können entschieden. Der Betrachter ist da ganz in der Geschichte des Films, und er führt den Zuschauer an die Hand.“ Das sei die großartige Dramaturgie eines Steven Spielberg, der den „Besucher nicht mehr loslässt“.

In Krakau selbst sei heute vor allem der Hollywood-Schindler präsent. Schindlers Wohnung, so Kaumkötter, "ist kein Wallfahrtsort. Obwohl es Führungen zu den realen Orten gibt. Die meisten wollen jedoch die Filmorte sehen.

Vom Ghetto existiert nur noch ein Mauerrelikt, wohin viele Touristen pilgern. Die Krakauer verstehen das meist nicht. Warum die Besucher nicht etwa die Synagoge besuchen oder die Relikte des jüdischen Lebens.“

„Schindlers Liste“ habe damals, so Kaumkötter, viele Emotionen hervorgebracht. Und das weltweit. Woran sich wohl nichts geändert hat.