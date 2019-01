Hannover. Niedersachsens Landeshauptstadt setzt sich an die Spitze der Gender-Bewegung. Verwaltungssprache soll künftig geschlechtsneutral formuliert werden. Auch die Anreden Herr und Frau sind zu vermeiden.

Es ist nicht so, dass sie keine Probleme hätten in Hannover. Niedersachsens Landeshauptstadt kämpft in diesen Tagen in der Fußballbundesliga gegen den drohenden Abstieg. Und auch Wirtschaft und Politik sind vom Pech verfolgt. Die Messe AG, jahrzehntelang Hannovers international bedeutendstes Aushängeschild, musste im vergangenen Jahr das Aus für ihre einstige Vorzeigeveranstaltung, die Computermesse Cebit, verkünden. Der VW-Konzern, mit Abstand wichtigster Arbeitgeber der Stadt, muss in den kommenden Jahren Tausende Arbeitsplätze einsparen. Die Politik der Stadt wird von einer Filzaffäre ebenso ausdauernd lahmgelegt wie der Hauptbahnhof von der Technik eines offenbar in die Jahre gekommenen Stellwerks.

Wann dieses wieder verlässlich zu arbeiten beginnt, ist ebenso offen wie die Dauer der verbleibenden Amtszeit des Oberbürgermeisters Stefan Schostock (SPD). Gegen ihn und zwei seiner engsten Mitarbeiter ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Aber das heißt natürlich nicht, dass Hannovers Verwaltungsapparat untätig wäre. Im Gegenteil. Allen Hiobsbotschaften, allen aktuellen Missständen zum Trotz hat das Rathaus gleich zu Beginn dieses für die Stadt womöglich schicksalhaften Jahres eine Entscheidung gefällt, die Hannover direkt an die Spitze der deutschen Gender-Bewegung katapultiert. Sämtlicher offizieller städtischer Schriftverkehr, so heißt es in einer Presseerklärung, alle E-Mails, Presseartikel, Broschüren, Formulare, Flyer und Briefe, muss künftig in „geschlechtergerechter Verwaltungssprache“ formuliert sein.

Suche nach neutralen Formulierungen

Aus Lehrern werden in Hannover also Lehrende, aus Wählern Wählende, aus Teilnehmern Personen. Auch das Rednerpult wird abgeschafft und, zumindest verwaltungssprachlich, durch ein Redepult ersetzt. Vielfalt sei Hannovers Stärke, begründet Oberbürgermeister Schostok die neue, für die 11 000 Mitarbeiter der Stadt verbindliche Regelung. Diesen Grundgedanken „auch in unserer Verwaltungssprache zu implementieren“, so Schostok, sei „ein wichtiges Signal und ein weiterer Schritt, alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht anzusprechen“. Im Zweifel, wenn sich keine geschlechterneutrale Formulierung finden lasse, dürfe zu diesem Zweck auch das Gender-Sternchen zum Einsatz kommen.

Die Dezernent*innenkonferenz, so heißt es beispielgebend in einer Presseerklärung der Stadt, habe den vom Referat für Frauen und Gleichstellung erarbeiteten Empfehlungen bereits unter ihrer neuen und damit geschlechtergerechten Bezeichnung zugestimmt. Der sogenannte Gender-Star diene in solchen Fällen als „sprachliches Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten“.

Im Zweifelsfall mit Genderstern

Hannovers Stadtverwaltung will mit ihrer neuen Sprachregelung den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts gerecht werden, das Ende 2017 die Aufnahme eines dritten Geschlechts in das Geburtenregister verfügt hatte. Vor einem Monat beschloss daraufhin der Bundestag die Bezeichnung „divers“ als dritte Möglichkeit offizieller Geschlechterangaben. Statt mit „Liebe Kolleginnen und Kollegen“ sollen deshalb zum Beispiel offizielle Schreiben des Betriebsrats an die Belegschaft des Hannoveraner Rathauses künftig mit „Liebe Kolleg*innen“ beginnen.

Hannovers Stadtverwaltung, das zur Beruhigung, ist sich trotz diesesfast schon revolutionären Spracheifers ihrer Avantgarde-Position offenbar durchaus bewusst. So heißt es in der Broschüre für die geschlechterkorrekte Verwaltungssprache verständnisvoll, dass es „in manchen Kontexten (zurzeit noch) unangemessen“ sei, eine andere Anrede als „Sehr geehrte Damen und Herren“ zu verwenden. „Frau/Herr überflüssig“

In diesen Fällen dürfe die an sich geschlechterungerechte Formulierung deshalb weiterhin benutzt werden. Sollte allerdings die Möglichkeit bestehen, dies zu vermeiden, seien möglichst andere Formen der Ansprache wie „Guten Tag“ oder „Liebe Gäste“ zu verwenden. Die Vermeidung bestimmter, bisher in der Regel männlicher Nomen ist eine der zentralen Empfehlungen des hannoverschen Gleichstellungsreferats. So wird der Protokollführer ebenso aus den Gremien getilgt und durch die Formulierung „das Protokoll führt …“ ersetzt wie der oder die Stimmberechtigte durch das „stimmberechtigte Mitglied“. Aus dem Erziehungsberechtigten wird die erziehungsberechtigte Person und aus der Teilnehmerliste die Teilnahmeliste. Arbeitnehmer heißen in Hannover ab sofort Beschäftigte, und das Wählerverzeichnis Wählendenverzeichnis.

In diesen wie in allen anderen offiziellen Listen wird man künftig auch vergeblich nach der Bezeichnung Herr oder Frau suchen. „Werden Vor- und Nachnamen abgefragt beziehungsweise aufgeführt“, so heißt es in der Broschüre „Für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“, „ist die Bezeichnung Frau/Herr in der Regel überflüssig.“

Rechtschreibrat wartet ab

Der Rat für deutsche Rechtschreibung bleibt bei seinem Beschluss vom November 2018, keine Empfehlungen zum Gebrauch des Gendersternchens oder anderen sprachlichen Formen der Gendergerechtigkeit zu geben. Kerstin Güthert von der Geschäfststelle des Rechtschreibrats und dort zuständig für Forschung und Forschungskoordination, sagt auf Anfrage: „Wir beobachten erst einmal und warten ab, ob solche Vorstöße wie in Hannover Eintagsfliegen bleiben, bevor wir sie zur Norm erheben. Erst wenn sich eine Sprachregelung dauerhaft durchsetzt, können wir sie zur Norm erheben und das Regelwerk ändern.“ Sie warnt überdies mit Humor davor, in den Genderwahn zu verfallen: „Der Bürgersteig muss sicher nicht neutralisiert werden und auch nicht das Krapfengebäck Berliner.“ Der sei wie viele andere Begriffe auch lexikalisch zu verankert, um verdächtig zu sein.

Der Autor ist Redakteur der Zeitung "Die Welt".