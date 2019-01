Osnabrück. Ob feiern mit Rudimental oder Ausstellungsbesuche in Hamburg und Hannover: Es gibt viel zu erleben am Wochenende. Die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung empfiehlt fünf Veranstaltungen.

"Momentum" im Theater Bielefeld



Das Theaterstück "Momentum" feiert am Samstag, 26. Januar, seine Premiere im Theater Bielefeld. In "Momentum" geht es um den Politiker Meinrad, dessen Karriere den Bach hinunter und dessen Ehe in die Brüche zu gehen drohen. Bernhard Mikeska inszeniert das Stück, das von der niederländischen Autorin Lot Vekemans geschrieben wurde. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter theater-bielefeld.de.

Ausstellung "Darum wählt!" in Hamburg

Vor Kurzem ist die Ausstellung "Darum wählt!" im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe angelaufen. Die ersten demokratischen Wahlen in Deutschland jähren sich zum 100. Mal. Das Museum stellt 75 Wahlplakate und 40 kleinere Drucke wie etwa Flugblätter aus, die von der politischen Stimmung in der Weimarer Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zeugen - laut Ausstellungsbeschreibung erscheint vieles aus heutiger Sicht "erstaunlich aktuell". (Weiterlesen: Weimarer Republik bereitet die moderne Massenkultur vor)

Ausstellungseröffnung in Hannover: Constanze Böhm



In Zusammenarbeit mit Feinkunst stellt das Sprengel Museum Hannover die Werke der hannoverschen Künstlerin Constanze Böhm aus. Die Ausstellung wird am Freitag, 25. Januar, eröffnet. Sie heißt: "Ich konnte nicht abwarten und habe den Finger hineingetaucht". Die Künstlerin beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit dem Verhältnis von Fläche und Raum, Form und Körper. Böhms Kunst ist im Ausstellungsraum von Feinkunst in der Roscherstraße zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr.

Drum and Bass in Köln

Die britische Drum and Bass-Gruppe Rudimental spielt am Freitag, 25. Januar, ihr einziges NRW-Konzert der aktuellen Tour in der Live Music Hall in Köln. Die Brit-Award-Preisträger haben unter anderem mit Ed Sheeran den Song "Lay It On Me" veröffentlicht. Start ist um 19.30 Uhr. Tickets unter eventim.de.





Gisbert zu Knyphausen in Oldenburg

Am Samstag, 26. Januar, spielt der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen ein Konzert in der Kulturetage in Oldenburg. Dort stellt der Musiker sein aktuelles Album "Das Licht dieser Welt" vor. Knyphausen war unter anderem Gastmusiker auf Alben von Olli Schulz. Kritiker vergleichen ihn mit Sven Regener. Karten gibt es unter kulturetage.de.