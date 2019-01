Osnabrück. Was tun, wenn die Tochter zum Islam übertritt? Das fragen sich Caroline Peters und ihr Ex-Mann in "Womit haben wir das verdient?"

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag erhält die Wiener Oberärztin Wanda (Caroline Peters) eine Überraschung, mit der sie nie gerechnet hat. Ausgerechnet ihr, die feministischen Atheistin und Vorstand einer Patchwork-Familie eröffnet Ihre halbwüchsige Tochter Nina (Chantal Zitzenbacher), dass sie online zum Islam übergetreten ist. Fortan nennt sie sich nun Fatima,trägt ein Kopftuch, betet mehrmals am Tag und isst keine „Gummibärli“ mehr. Zumindest nicht jene, die Schweinegelatine enthalten. Denn die führen in die Hölle.

Doch Wanda und ihr Ex-Mann (Simon Schwarz) geben sich Mühe, ihre Tochter zu verstehen. Sogar „Burkini“-Schwimmanzüge kauft sie. Bleibt nur die Frage, ob das Ganze eine Teenagerlaune ist oder doch was Ernstes. Als Nina/Fatima „aus Mitleid“ einen schwulen Moslem heiraten will, blasen die Eltern zum Gegenangriff. Auch wenn es bedeutet, sich selbst unter einer Burka als Moslems ausgeben zu müssen.

Nur der Pudding hört Wandas Seufzen. Humorig, mit Slapstick aber auch einer TV-Sitcom gerecht werdenden Dialogen – so inszenierte die österreichische Fernsehregisseurin Eva Spreizhofer hier eine „culture clash“-Komödie, in der jeder durch den Kakao gezogen werden, egal ob Moslems, Christen, Feministinnen, Neonazis oder Liberale .

Kein Zweifel - die Grundsituation erinnert an all jene Integrationskomödien, die in den letzten Jahren vor allem aus Frankreich zu uns rübergeschwappt sind - also Filme wie „Monsieur Claude und seine Töchter“, „Ein Lied in Gottes Ohr“ oder „Voll verschleiert“.

Dass Kinokomödien nicht dazu geeignet sind, die Realität abzubilden, dürfte klar sein. Auch dass nicht alle Probleme weggeschmunzelt werden können, wie es Caroline Peters gemäß ihres Images als launige Frau auf den Boden letztlich tut.

„Es ist kompliziert“ - das wäre eine passende Beschreibung der Wirklichkeit. Dass „Womit haben wir das verdient?“ dabei durchaus pointiert und spitzfindig bleibt, ist immerhin ein Pluspunkt. Schade nur, dass sich das Ende dann doch allzu sehr in allgemeinen Wohlgefallen und in einen "Tango della feminista" auflöst.