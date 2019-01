Osnabrück. US-Schauspieler Ryan Reynolds bestätigte auf einer Promotionstour in China, dass es einen dritten Film um den Superhelden „Deadpool“ geben wird. Bislang war unklar, ob es eine weitere Comicverfilmung mit dem ungewöhnlichen Helden geben wird.

Nachdem es Zweifel daran gab, ob es von „Deadpool“ eine weitere Fortsetzung geben wird, stellte Schauspieler Ryan Reynolds nun klar, dass an dem dritten Teil gearbeitet wird. Reynolds spielte den Superhelden bereits in zwei Einzelfilmen, die trotz ihrer Brutalität und Altersfreigabe ab 18 Jahren sehr erfolgreich waren. Momentan befindet sich Reynolds auf einer Promotionstour in China zu „Deadpool 2“, allerdings einer für den chinesischen Markt angepassten Version.



Bislang sprach der Schauspieler davon, dass er es für realistisch halten würde, wenn es eine neue Superheldengruppe namens „X-Force“ geben könnte. In dem dazugehörigen Film könnte seiner Meinung nach auch Deadpool eine Rolle spielen. Doch vor Kurzem wurde bekannt, dass das Filmstudio 20th Century Fox von Disney übernommen wurde, im Zuge dessen wurden einige Comicverfilmungen gestoppt, darunter auch „X-Force“. Deshalb war auch die Zukunft von Deadpool weiter unklar.

In China plauderte Reynolds laut des US-Magazins „Variety“ aus dem Nähkästchen und verriet, dass bereits ein Team an „Deadpool 3“ arbeiten würde. Außerdem soll der dritte Film in eine ganz andere Richtung als seine Vorgänger gehen: „Oftmals rebooten oder verändern sie einen Charakter etwa vier Filme zu spät“, wird Reynolds zitiert. Was das genau für Deadpool bedeutet, verriet der Schauspieler allerdings nicht.