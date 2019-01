The Who: Würdige alte Herren des Rock ’n‘ Roll

Osnabrück The Who haben ihre Songs auf Hochglanz poliert, aber sie machen noch gute Musik. Und Anspruch haben sie auch: Zur neuen Tour 2019 gibt es auch ein neues Album. Ein Kommentar

So sehr sich der Rock ’n‘ Roll und seine Protagonisten dem Älterwerden entgegenstemmten: Die Zeit konnten sie nicht aufhalten. Deswegen meint The Who heute die Generation 70 plus, wenn Sie „My Generation“ singen – wie peinlich ist das denn? Tatsächlich möchte man sich manchmal vor Scham wenden, wenn man einstige Rockstars durch kleine Clubs tingeln sieht, weil sie den Zeitpunkt verpasst haben, sich in Würde von der Bühne zu verabschieden. Noch schlimmer: Wenn sich Bands noch einmal zusammenraufen, um die alten Geister zu beschwören (und neues Geld zu verdienen).

The Who war da schon immer ein bisschen anders: Die sind, ähnlich den Rolling Stones, nie ganz von der Bühne abgetreten. Gut, zwei der vier originalen Who hat der Rock ‚n‘ Roll verbrannt. Auch schimmert heute im Hochglanz, was früher dreckig und nach Aufruhr klang, als würde die Band sich selbst covern. Doch das passt zu den Fans, die den klapprigen VW-Bus von früher längst gegen die fein schnurrende Limousine oder die brave Familienkutsche eingetauscht haben. Und ihren Anspruch haben Roger Daltrey und Pete Townshend sich bewahrt: Die alten Herren gehen mit neuen Songs auf Tour. Manche hält der Geist des Rock ’n‘ Roll halt jung.