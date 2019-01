Osnabrück. Musikalisch war es ein Hochgenuss, die Inszenierung war ordentlich: Mit Giacomo Puccinis "Tosca" ist dem Theater Osnabrück ist ein Opernerfolg gelungen.

Den ersten Szenenapplaus gab es für Ricardo Tamura, da war er kaum aus seiner Garderobe heraus. Er besingt da als Maler Mario Cavaradossi die Augen seiner Geliebten, der Sängerin Floria Tosca, die er in einem Madonnenbild verewigt hat. Tatsächlich ist Tamuras bronzeleuchtender Tenor ein Erlebnis: Von Anfang an überzeugt er durch seine sicher geführte, kraftvolle Stimme.

Das fügt sich in einen Abend im Osnabrücker Theater am Domhof, der vor allem musikalisch überzeugt. Das Osnabrücker Symphonieorchester unter seinem Chef Andreas Hotz packt die Premierengäste, indem es Puccinis Musik süffig und glutvoll umsetzt. Puccinis Kennzeichen ist ja eine Musik, deren Intellekt auf Herz und Bauch zielt, und das Orchester trifft an diesem Abend mit seinem sinnlichen Spiel punktgenau.

Ein anderes Merkmal Puccinis ist der Balsam, den er seinen Sängerinnen und Sängern in die Stimmen geschrieben hat. Das lässt Rhys Jenkins wunderbar hören, der den den brutalen Polizeichef Scarpia mit dämonischer Einfühlsamkeit singt: schmeichelnd, wenn er Tosca den Floh der Eifersucht ins Ohr setzt, brutal, wenn er den Regimegegner Cavaradossi foltern lässt, gehässig, wenn er Tosca zum Sex zwingen will. Denn das ist der Preis für die Freilassung Cavaradossis.

Lina Liu schließlich ist eine fabelhafte Tosca: In den Höhen kraftvoll, macht sie die emotionalen Aggregatzustände hörbar, in die ihre Eifersucht, ihre Liebe zu Cavaradossi, ihre Verzweiflung sie stürzen. In ihrer großen Arie "Vissi d'arte" (Ich lebe für die Kunst) kommen all ihre Qualitäten zur Geltung: Da blüht ihr Sopran in intensiv leuchtenden Farben auf, und dafür erhält sie zurecht begeisterten Szenenapplaus.

In Szene gesetzt hat Puccinis tragische Geschichte Mascha Pörzgen. Sie besticht durch hohe Werktreue: Modernisiert hat sie mit vorsichtiger Hand, was sich etwa darin zeigt, dass der entflohene Polithäftling Angelotti (mit sattem Bass: José Galisa) ein oranges Guantanamo-Häftlingshemd trägt oder Scarpia zu Ende des ersten Aktes moderne Maschinenpistolen segnen lässt. Ansonsten inszeniert sie eng am Libretto von Giuseppe Giacosa und Luigi Illica entlang, erzählt im etwas verschachtelten Bühnenbild von Frank Fellmann die Geschichte, die wie eine Liebeskomödie beginnt, sich dann aber zu einem blutigen Thriller entwickelt. Sie setzt dabei ein paar treffende Akzente, ohne dem Stück eine Neudeutung aufzuzwingen - nach Yona Kims kryptischen "Fidelio" tut das ganz gut.

An diesem Puccini-Abend kommt die Musik zu ihrem Recht, und dafür ist das Publikum außerordentlich dankbar. Ricardo Tamura kommt dabei eine zentrale Rolle zu: Der hatte hier vor vielen Jahren sein erstes Engagement an einem deutschen Theater und hat offenbar immer noch etliche Fans hier. Zwischenzeitlich hat er an der Met gesungen, und Toscas einfühlsam besungene sternenleuchtende Augen sind ein bezaubernder Ausweis seiner Sängerqualitäten. Wie er da ins Piano abblendet, zum Forte öffnet, das Orchester überstrahlt - allein das ist schon einen Besuch dieser "Tosca" wert.