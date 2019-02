Hamburg. Ruhrpott Rodeo, Heimspiel Knyphausen, Dockville, Melt! oder Appletree Garden: Auch für Musikfans, die nicht auf die ganz großen Festivals gehen wollen, gibt es zahlreiche sehenswerte Angebote.

Neben den ganz großen Festivals wie Rock am Ring, Hurricane oder Wacken gibt es für die Musikfans in Deutschland auch 2019 wieder zahlreiche Alternativen. Wir stellen eine Auswahl daraus vor:

Punk In Drublic

Nachdem die kalifornischen Melodic-Hardcore-Punks Nofx um Sänger "Fat Mike" Burkett ihren Punkrock-Wanderzirkus "Punk In Drublic Festival" im vergangenen Jahr erstmals nach Europa gebracht haben, geht es 2019 in die nächste Runde. Vier der insgesamt elf Termine davon finden in Deutschland statt: Los geht es am 3. Mai in Köln (Tanzbrunnen), am 4. Mai geht es nach Hannover (Faust-Wiese, ausverkauft), am 10. Mai nach Saarbrücken (Saarlandhalle) und am 11. Mai nach Würzburg (S.Oliver Arena). Im Line-up stehen unter anderem Nofx, Bad Religion, Lagwagon, Anti-Flag und Millencolin.





Maifeld Derby

Die alternative Hip-Hop-Gruppe The Streets sind die Headliner des diesjährigen Maifeld Derby auf dem Maimarkt-Gelände in Mannheim. Vom 14. bis zum 16. Juni gibt es dort außerdem Indie-Pop von Von Wegen Lisbeth, Elektro-Pop von Parcels, Indie-Rock von Tocotronic und Alternative-Rock von Teenage Fanclub zu hören.





Fusion Festival

In erster Linie elektronische Musik gibt es beim Fusion Festival bei Rechlin in Mecklenburg-Vorpommern zu hören. Tickets für das Festival, das in diesem Jahr vom 26. bis zum 30. Juni stattfindet und das mit seiner Avantgarde-Kunst zum Teil auch als europäisches "Burning Man Festival" bezeichnet wird, werden aufgrund der großen Nachfrage seit 2012 ausschließlich im Losverfahren verkauft. Auf der Website des Festivals steht: "Fernab des Alltags entsteht für vier Tage eine Parallelgesellschaft der ganz speziellen Art. Im kollektiven Ausnahmezustand entfaltet sich an einem Ort ohne Zeit ein Karneval der Sinne, indem sich für uns alle die Sehnsucht nach einer besseren Welt spiegelt."

Ruhrpott Rodeo

Vom 5. bis zum 7. Juli findet in Hünxe bei Bottrop das Ruhrpott Rodeo statt, das als das größte Punk-Festival Deutschlands gilt. Auf den Bühnen des Geländes am Flugplatz Schwarze Heide stehen in diesem Jahr unter anderem Ska-P, die Hellacopters, The Mighty Mighty Bosstones, Millencolin sowie Me First and the Gimme Gimmes.





Melt! Festival

Eine besondere Kulisse bietet auch das Melt! Festival. Zwischen alten Tagebaubaggern treten in diesem Jahr zwischen dem 19. und 21. Juli das Folk- und Singer-Songwriter-Projekt Bon Iver, der Rapper A$AP Rocky und die Singer-Songwriterin Jorja Smith auf. Veranstaltungsort ist das Freilichtmuseum Ferropolis bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt.





Heimspiel Knyphausen

Seit 2013 veranstaltet der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen das Heimspiel Knyphausen auf dem Weingut seiner Eltern im hessischen Eltville. Obwohl mit dem deutschen Indie/Rock-Duo Gurr erst ein Act bekanntgegeben wurde, ist das Festival, das in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. Juli stattfindet, bereits ausverkauft.





Appletree Garden

Eine Mischung aus bekannteren Künstlern und eher unbekannten Newcomern und Nachwuchsbands bietet das alljährlich im niedersächsischen Diepholz stattfindende Appletree Garden Festival. Vor den bis zu 5000 Zuschauern treten in diesem Jahr vom 1. bis zum 3. August unter anderem Bonaparte und Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi auf.





Skandaløs Festival

Das nördlichste Festival dieser Liste findet vom 1. bis zum 3. August in Nordfriesland statt: Nur wenige Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, liegt im kleinen Dorf Neukirchen das Gelände des Skandaløs Festivals. Auch dort wird neben Musik jede Menge Kleinkunst, Workshops und Lesungen geboten. Auf der Bühne stehen unter anderem Die Wilde Jagd , Sea Moya und das Melt Trio.





A Summer‘s Tale

Vom 1. bis zum 4. August findet im niedersächsischen Westergellersen nahe Lüneburg das A Summer‘s Tale statt. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr unter anderem die französische Nouvelle-Chanson-Sängerin Zaz, der britische Soulmusiker Michael Kiwanuka, die Indie-Rocker von Maxïmo Park aus dem englischen Newcastle und die britische Singer-Songwriterin Kate Nash. Dazu gibt es DJ-Sets, Lesungen, Workshops und Angebote für Kinder.





Watt en Schlick Fest

Einen Mix aus Musik, Literatur, Film und Theater bietet vom 2. bis zum 4. August das Watt En Schlick Festival im niedersächsischen Varel. Neben dem Blick auf das Wattenmeer wird den Besuchern Unterhaltung auf der Hauptbühne, in einem Zirkuszelt oder auf einer schwimmenden Bühne geboten. In diesem Jahr sind unter anderem Die Goldenen Zitronen, der Schriftsteller Heinz Strunk und der Rapper und Singer-Songwriter Max Herre dabei. Sportlicher Höhepunkt sind traditionell die am Sonntag stattfindenden Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen.





MS Dockville

Vom 16. bis zum 18. August findet auf der größten Flussinsel Europas das MS Dockville statt. Auch im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg wird neben Musik noch jede Menge bildende Kunst geboten. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish, der Londoner Rapper Loyle Carner und die elfköpfige Hamburger Techno-Marching-Band Meute.