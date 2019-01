Kulturgutschutzgesetz Nur Teilerfolg für Monika Grütters

Zwei Jahre ist das Kulturgutshutzgesetz jetzt alt - Zeit für eine Bilanz. Die fällt natürlich positiv aus, aus Sicht der Staatsministerin. Ein Kommentar.

Natürlich ist das Kulturgutschutzgesetz aus Sicht der Staatsministerin Monika Grütters ein Erfolg. Sie hat es durchgesetzt und sich dem Sturm der Entrüstung gestellt, den der Kunsthandel, Sammler und Künstler entfacht haben. Damit war das Gesetz zum Erfolg verdammt, und tatsächlich: Grütters kann vermelden, dass der Aufwand geringer ist, als von der Ministerin angenommen und von Gegnern befürchtet. Aber ist das allein schon Erfolg genug?

Kritiker bemängeln nach wie vor, durch das Gesetz seien die Preise gefallen und der freie Fluss der Waren eingeschränkt worden. Das verärgert diejenigen, die Kunstwerke als Geldanlage verstehen, und erhöht im Gegenzug den Wert der Kunst als Kunst. Den Preis zahlen allerdings unter anderen Galeristen und letztendlich die Künstler.

Außerdem kann das Gesetz einen Warentourismus in Gang setzen, der genau das Gegenteil dessen bewirkt, was es erreichen will. Wenn Kunstwerke ins Ausland geschafft werden, bevor sie aufgrund ihres Alters unters Kulturgutschutzgesetz fallen. So darf Monika Grütters lediglich einen Teilerfolg verbuchen.