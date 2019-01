Osnabrück. Es gibt viel zu entdecken am Wochenende. Ob Theater in Münster, Jazz in Dortmund oder Indie-Rock in Bremen und Oberhausen. Die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung hat fünf Kulturtipps gesammelt.

"Tot sind wir nicht" im Theater Münster

Das Theaterstück "Tot sind wir nicht" wird am Freitag, 18. Januar, im Theater in Münster aufgeführt. Das Debüt von Svenja Viola Bungarten erzählt mit makaberem Humor von zwei älteren Damen, die in Okinawa ein neues Leben beginnen wollen. Dazu suchen sie geeignete Finanzierungsmöglichkeiten - etwa im Verkauf von Medikamenten. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets unter theater-muenster.com.

Snow Patrol in Oberhausen

Ihr einziges Konzert in NRW und der näheren Umgebung spielen Snow Patrol am Sonntag, 20. Januar, in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Mit ihrem neuen Album "Wildness" kehrte die britische Rockband 2018 nach langer Pause zurück. Mit Liedern wie "Open Your Eyes" oder "Chasing Cars" erreichten Snow Patrol hohe Chartplatzierungen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es unter ticketmaster.de.





Jazzfestival der TU Dortmund

Die TU Dortmund lädt am Samstag, 19. Januar zu ihrem Jazzfestival ein. Dort spielen unter anderem das Norbert Gottschalk Trio, Cosmo Klein & The London Palladium Marvin Gaye Show oder Adam Rafferty und Joscho Stephan. Das Festival findet im Fritz-Henßler-Haus statt. Tickets gibt es unter eventim.de.

"American Idiot": Musical in Essen

Am Samstag, 19. Januar, kommt das "American Idiot"-Musical ins Colosseum Theater Essen. Basierend auf dem Erfolgsalbum der US-Punkband Green Day erzählt das Stück die Geschichte von drei jungen Männern auf Sinnsuche im Amerika nach dem 11. September 2001. Songs des Albums, etwa "Boulevard of Broken Dreams", "Holiday" oder "Wake Me Up When September Ends" werden darin aufgeführt - in deutscher Übersetzung. Die Aufführungen finden um 15 Uhr und 19.30 Uhr statt. Tickets unter eventim.de

Matula: Indie-Rock in Bremen

Die Hamburger Indie-Band Matula spielt am Freitag, 18. Januar, im Tower Musikclub in Bremen. Dort stellt die Gruppe ihr aktuelles Album „Schwere“ vor. Darauf gehen Matula der Frage nach dem Erwachsenwerden nach und wie man dem alltäglichen Leben am besten begegnet. Tickets unter manni-ticket.de.

