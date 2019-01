Fritz Honka

Der 40-jährige Nachtwächter Fritz Honka wurde 1976 vom Hamburger Landgericht wegen Mordes in einem Fall und Totschlags in drei Fällen verurteilt. Das Gericht stellte eine "schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert" fest. Unter anderem, weil er monatelang mit Leichenteilen in seiner Wohnung gelebt hatte. Feuerwehrmänner entdeckten die Leichen bei einem Brand. Geboren wurde Honka 1935 in Leipzig, er starb 1998 in einem Hamburger Krankenhaus.