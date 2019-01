Hamburg. Zum 60. Geburtstag der Kinderfernsehsendung "Unser Sandmännchen" kommen auch ein paar alte Bekannte zurück: Erstmals seit 1991 werden neue Folgen mit Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi produziert.

Sie waren die Stars des DDR-Kinderfernsehens: Pittiplatsch, Schnatterinchen und Moppi. Von 1959 bis 1991 begeisterten sie mit ihren Streichen die jungen Fernsehzuschauer, ab 1959 auch als Teil der Sendung "Unser Sandmännchen". Seitdem laufen alte Wiederholungen.

Zum 60. Geburtstag des Sandmännchens kommen sie nun aber mit neuen Abenteuern zurück: Erstmals seit 28 Jahren wurden dazu 13 neue Folgen produziert, in denen der Kobold Pittiplatsch und seine Freunde wieder gemeinsam zu sehen sind.

Das gesamte Jahr hindurch wird auf den Geburtstag von "Unser Sandmännchen" am 22. November mit einem besonderen Programm hingeführt. Los geht es am 18. Januar mit dem Drachen "Kalle Kuchenzahn", ab dem 3. Februar gibt es Neues von den "Moffels" und im November dann die neuen Folgen "Pittiplatsch". Ausführende Produktionsfirma ist die Trikk 17-Animationsraum, federführend der rbb in Kooperation mit MDR und NDR.



Unser Sandmännchen ist die älteste Kinderfernsehsendung

Mit 60 Jahren ist "Unser Sandmännchen" die älteste Kindersendung im deutschen Fernsehen, die bis heute produziert wird. Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner Gerhard Behrendt gestaltete die Figur, die auf dem literarischen Sandmann basiert, im Auftrag des Deutschen Fernsehfunks (DFF).

Bis heute wird die Sendung jeden Abend von mehr als einer Million Fernsehzuschauer verfolgt. Zu sehen ist sie täglich ab 18.50 Uhr im Kika, montags bis samstags ab 17.55 Uhr, sonntags ab 17.50 Uhr im rbb-Fernsehen sowie montags bis samstags ab 18.54 Uhr und sonntags ab 18.52 Uhr im MDR. Online abrufbar gibt es die Folgen zudem unter www.sandmann.de.