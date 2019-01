Osnabrück . Ihren Roman „Geisterbahn“ stellte Ursula Krechel in der Littera-Reihe der Buchhandlung zur Heide vor.

Manchmal manifestiert sich ein großes Gefühl in einer kleinen Geste. Zum Beispiel, wenn sich die Hände von zwei Heranwachsenden treffen, die sich zärtlich streicheln. Aber nur zwei Finger. Mehr wäre schon zu viel für diesen zartesten Moment des ersten Verliebtseins.

Eine dichte Atmosphäre erschafft Ursula Krechel in ihrem jüngsten Roman „Geisterbahn“, den sie jetzt im Blue Note auf Einladung der Buchhandlung zur Heide in der Littera-Reihe vorstellte. Zärtlichkeiten gibt es darin allerdings nur wenige, stellt die Buchpreisträgerin (2012) doch erneut harte Themen in den Fokus des Buchs, das sich damit an „Shanghai fern von wo“ und „Landgericht“ anschließt. Auch darin hatte sie sich 2008 und 2012 den Themen Flucht, Exil und Rückkehr in die Heimat gewidmet.

In „Geisterbahn“ steht die Familie Dorn im Zentrum. Die Wahlberlinerin Krechel schreibt zunächst über die mörderische Politik der Nationalsozialisten und wie diese sich in alltäglichen Situationen und Begegnungen der Sinti-Familie manifestiert. Gleich zu Beginn des Buchs reisen die Dorns, die auf der Kirmes arbeiten, nach Berlin. Dort wollen sie einen Autoscooter kaufen – scheitern aber beim ersten Gespräch auf einer Verkaufsmesse, weil der Angesprochene keine Geschäfte mit „Zigeunern“ machen will.

Zunächst las Krechel im Blue Note eine Passage aus dem Buch, die in den Jahren 1935 und 1936 spielt, wie die Autorin erläuterte, die zunächst die Figuren vorgestellt hatte, die in ihrem intensiv recherchierten Roman eine Rolle spielen: „Das Buch ist denen gewidmet, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben“, sagte Krechel.

Nicht weniger intensiv beleuchtet die Geschichte später die Zeit nach dem Krieg, in der Menschen einander begegnen, denen Gewalt in unterschiedlicher Form begegnet ist und die vor diesem Hintergrund nun den Alltag miteinander teilen. Auch so macht Ursula Krechel greifbar, welche Auswirkungen Politik in der Biografie Einzelner hat, wie sie sich auswirkt, so dass Vergangenheit nicht endet.

Bemerkenswert still war es während der Lesung. Bei den Antworten auf die Fragen des Publikums holte Krechel weit aus und machte einmal mehr das Gedankengebäude sichtbar, das hinter ihren intensiv wirkenden Geschichten steht.

Ursula Krechel: Geisterbahn. Roman 2018. Jung und Jung Verlag, 650 Seiten, 32 Euro.