Haifa. Ein Museum im israelischen Haifa hat in einer aktuellen Ausstellung das Ronald McDonald gezeigt, das Maskottchen der Fastfood-Kette McDonald's – ans Kreuz genagelt. Vor dem Museum kam es deswegen zu gewalttätigen Protesten, bei denen auch Brandbomben geflogen sein sollen. Nun soll das Kunstwerk wieder entfernt werden. Bürgerrechtler kritisieren den "schweren Schaden" für Kunstfreiheit.

Nach gewalttätigen Protesten muss ein Museum im israelischen Haifa ein Kunstwerk aus einer Ausstellung entfernen. Das berichtet die israelische Zeitung "Haaretz". Für Unmut gesorgt hatte das konsumkritische Werk "McJesus" des finnischen Künstlers Jani Leinonen. Es zeigt einen gekreuzigten Ronald McDonald, dem Maskottchen der Fastfoodkette McDonald's.

Bürgerrechtler kritisieren "schweren Schaden" für Kunstfreiheit

Bereits in der vergangenen Woche hatten hunderte Menschen dagegen demonstriert und zum Teil versucht, in das Museum einzudringen, um die Arbeit zu entfernen. Den Angaben zufolge wurden dabei drei Polizisten verletzt, ein 32-jähriger Mann wurde festgenommen. Auch ein Brandsatz soll auf das Museum geworfen worden sein. Schon dann forderte die israelische Kulturministerin Miri Regev das Haus auf, das umstrittene Kunstwerk zu entfernen.

Nun habe Haifas Bürgermeisterin Einat Kalisch-Rotem angekündigt, das Werk tatsächlich "so schnell wie möglich" zu entfernen. Sie bedauerte, dass der christlichen Gemeinschaft "Leid zugefügt" worden sei. Die Bürgerrechtsorganisation ACRI kritisierte den Beschluss zum Abbau der Installation daraufhin als "Kapitulation vor Gewalt" – die Kunstfreiheit nehme dadurch "schweren Schaden".

"Bedeutendstes Symbol der christlichen Religion"

Auch die katholischen Bischöfe des Heiligen Landes (AOCTS) hatten die Stadt nach den Protesten bereits aufgefordert, die als verletzend empfundene Christusdarstellung aus einer Kunstausstellung zu entfernen. Ähnlich äußerten sich Vertreter aramäischer Christen und jüdischer Organisationen. Das berichtete die Nachrichtenagentur KNA.

Die Bischöfe hätten zwar das Recht auf Meinungsfreiheit betont, auch teile man das Ziel der Ausstellung, die Konsumgesellschaft zu kritisieren. Dennoch sei es nicht hinnehmbar, dazu "das bedeutendste Symbol der christlichen Religion" zu missbrauchen.

Das griechisch-orthodoxe Patriarchat forderte laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zudem die Entfernung mehrerer Kunstwerke, die Christus und Maria darstellen. Neben "McJesus" stießen demnach Christus- und Mariendarstellungen als Barbie und Ken auf Kritik. Von der Stadt Haifa habe das Patriarchat zudem eine Entschuldigung für die Finanzierung einer solchen Ausstellung gefordert.

"McJesus" als Konsumkritik

Das Museum selbst wollte das Werk trotz der Proteste in der Ausstellung belassen. "Der Diskurs über Kunst, was immer sie beinhaltet, darf niemals in Gewalt übergehen und muss respektvoll sein, selbst in brisanten Situationen", hieß es noch vor einigen Tagen. Es sollte ein Warnhinweis auf den potenziell verletzenden Charakter der Ausstellung angebracht werden. Das Kunstwerk verweise auf den zynischen Gebrauch religiöser Symbole durch Großkonzerne, hieß es.

Zu den nun getätgiten Aussagen der Bürgermeisterin hat sich das Museum bislang nicht geäußert. Die Ausstellung "Heilige Güter" ist bereits seit dem 4. August zu sehen und soll im Februar enden.

