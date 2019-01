Berlin. Alexander Dobrindt ist für seine markigen Sprüche berühmt und berüchtigt. Im Mai 2018 war es dem CSU-Landesgruppenchef ein Mal mehr gelungen, die Debatte zu bestimmen, indem er sich über eine "Anti-Abschiebe-Industrie" von Anwälten und Flüchtlingsorganisationen beschwerte.

Das Netzwerk vermeintlicher Gutmenschen sabotiere die Bemühungen des Rechtsstaates, ja, provoziere "die Gefährdung der Öffentlichkeit", befand der Bayer in einem Zeitungsinterview. Das große Echo zeigte: Dobrindt hatte ein relevantes Thema aufgegriffen. Hintergrund waren sinkende Abschiebezahlen sowie wiederholte Fälle, in denen es nicht gelungen war, ausreisepflichtige Asylbewerber in ihre Heimat zurückzubringen.

Aber ist es legitim, die Anwälte und Flüchtlingshelfer, die sich auf deutsches Recht stützen, als "Anti-Abschiebe-Industrie" zu schmähen? Keineswegs, befand die sprachkritische Jury der TU Darmstadt, und kürte Dobrindts Wortschöpfung am Dienstag zum "Unwort des Jahres".

"Den politischen Diskurs nach rechts verschoben"

Jury-Sprecherin Nina Janich sprach von einem "Kampfbegriff", der zeige, "wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie in bedenklicher Weise verändern".

Dabei setzte sich die "Anti-Asyl-Industrie" - natürlich im negativen Sinne - gegen den Begriff "Asyltourismus" von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die "Vogelschiss"-Bemerkung von AfD-Chef Alexander Gauland durch, die es unter den gut 500 Vorschlägen bei insgesamt 900 Einsendungen in die engere Auswahl geschafft hatten. Das „Unwort“ wird seit 1991 verliehen, 2017 und 2018 „gewannen“ die Worte „Volksverräter“ beziehungsweise „Alternative Fakten“.

Dobrindts Favorit: "Testosterongesteuerte Männerhorden"

Ob er einen gewissen Stolz empfinde oder doch eher verärgert sei über seine Auszeichnung, wurde Dobrindt am Dienstag mit ironischem Unterton gefragt. Das CSU-Schwergewicht zeigte sich schlagfertig und gelassen. Sein Favorit für das "Unwort des Jahres" sei "testosterongesteuerte Männerhorden" gewesen, verwies er auf eine ebenfalls umstrittene Wortschöpfung aus dem Munde von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmer. Ihm sei es im Mai um die "Beschreibung eines Sachverhaltes" gegangen und ein Gericht habe Klagen gegen ihn zurückgewiesen, er habe Schmähkritik betrieben oder sich einer Formalbeleidigung schuldig gemacht, ließ Dobrindt noch wissen.

Sein Parteifreund Söder hatte sich schon im Sommer öffentlich von seinem "Asyltourismus"-Vokabular distanziert. Dobrindt selbst sah auch gestern davon ab - obwohl er in der Asylpolitik längst deutlich moderatere Töne anschlägt.