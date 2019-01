Osnabrück. Was ist vom Bauhaus geblieben? Mit dem Festival in der Berliner Akademie der Künste startet am 16. Januar 2019 das Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag der berühmten Kunst- und Designhochschule. Wer heute an das Bauhaus erinnert, muss in ihm aber mehr sehen, als die Linie eines schicken Designs.

Flachdach und Glaswand, Freischwinger, die Leuchte mit dem gläsernen Kugelschirm: Das Bauhaus hat sein klares Gesicht - zumindest als Sprache eines Designs kühler Nüchternheit. Aber was ist das Bauhaus heute darüber hinaus? Die Erinnerung an die berühmteste Kunsthochschule der Moderne scheint zum Signet einer Marke geronnen zu sein. Hat sich das Versprechen des Bauhauses, Design für die Masse zu machen, nicht mit Möbelmarken wie Ikea erledigt? Die Bauhäusler wollten mit ihrer Gestaltung auch eine bessere Gesellschaft schaffen, Kunst und Leben miteinander verbinden. Dieser Anspruch wäre heute neu zu entdecken. Aber wird er im Jubiläumsprogramm nicht eher verschüttet als freigelegt?





Markenkern verraten

Zuletzt sorgte das Bauhaus für negative Schlagzeilen. Dessen Direktorin Claudia Perren sagte ein Konzert der linken Punkband Feine Sahne Fischfilet ab und beugte sich damit Drohungen aus rechten Netzwerken. Populisten und Rechtsradikale hatten damit nicht nur ein aus ihrer Sicht missliebiges Kulturprojekt gekippt, das Bauhaus selbst dementierte mit der Absage auch seinen eigentlichen Markenkern. Der bestand von Beginn an nicht nur aus klaren Linien, sondern aus klarer Kante. Das Bauhaus hat sich immer auch politisch verstanden, weil es Kunst und Handwerk vereinigen wollte, Frauen zum Studium zuließ und Gestaltung nicht nur als flaches schöner Wohnen verstand. Mit diesem Profil eckte das Bauhaus an. Angriffe rechter politischer Kreise und der politische Streit um den Etat begleiten die 14 Jahre der Bauhausgeschichte als ständig mitschwingenden Grundton.

Start mit Steinmeier



Statt rauer Töne gibt zum Start des Bauhausjahres aber eher salbungsvolle Reden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das Festival in der Berliner Akademie der Künste am 16. Januar 2019 eröffnen. Seit vielen Wochen schon leuchtet das Logo "Bauhaus100" von Plakatwänden und Jutebeuteln wie ein Smiley fröhlichen Einverständnisses. Spätestens seit Tourismusgigant Lonely Planet Deutschland für das Jahr 2019 wegen des Bauhauses zur Topdestination unter den Reisezielen ausgerufen hat, will bei bei diesem Jubiläum jeder gern dabei sein. Bauhaus ist Kult, Bauhaus ist Konsens - zuweilen so sehr, dass alles unter diesem Begriff subsumiert wird, was irgendwie aufgeräumt und modern aussieht. Elf der 16 Bundesländer machen mit eigenen Programmen mit, auch wenn sie nicht zu den Zentren des seinerzeit neuen Bauens gehören.





Lauter Richtungskämpfe

Dabei wäre schon das Bild von "dem" Bauhaus neu in seine Teile zu zerlegen. Das Bauhaus gab es zu keinem Zeitpunkt als bruchloses Konzept. Die Hochschule war von Anfang an weniger Monolith einer neuen künstlerischen Weltanschauung als Kreuzungspunkt verfeindeter Ideologien. Kunst gegen Design, Einzelfertigung gegen Serie, Esoterik gegen Rationalität: Die Konflikte lassen sich meist an den führenden Köpfen des Bauhauses festmachen. Schon die drei Direktoren Walter Gropius (1919-1928), Hannes Mayer (1928-1930) und Ludwig Mies van der Rohe (1930-1933) brachten das Bauhaus in ihren Leitungsperioden ganz unterschiedlich auf Kurs. Unter Johannes Itten, dem ersten Leiter des Vorkurses, durften Studenten noch esoterische Selbstfindung betreiben. Ittens Nachfolger Josef Albers etablierte die auf Primärfarben sowie auf geometrischen Grundformen aufgebaute Formensprache des Bauhauses, das die Architekten Mies van der Rohe und Ludwig Hilbertsheimer schließlich zum Institut für Stadtplanung und funktionales Design machten.





Bauhaus in Bewegung

Das Bauhaus verdankt seine Anziehungskraft den nie still gestellten internen Richtungskämpfen. Diese Einsicht wäre zum 100. Geburtstag der Designhochschule neu zu beherzigen und produktiv zu machen. Die ersten Projekte des Jubiläumsjahres stimmen da optimistisch. Das LWL Museum Kunst und Kultur in Münster erzählt in seiner Ausstellung "Bauhaus und Amerika" die Geschichte der Hochschule als fortschreitende Entgrenzung der Künste. Auch das Düsseldorfer NRW Forum deckt in seiner Recherche zu dem Thema Bauhaus und Fotografie die experimentelle Seite der Bauhäusler auf. Die Berliner Akademie der Künste startet ihr Eröffnungsfestival mit dem "Totalen Tanz Theater", das Haus der Kulturen der Welt holt mit "Bauhaus imaginista" die weltweite Rezeption des Bauhauses zurück nach Deutschland. Sogar das Fernsehen ist im Bauhausfieber. "Die neue Zeit" heißt die TV-Serie zum Kunstjubiläum, in der August Diehl und Anna Maria Mühe die Hauptrollen übernehmen. Das Thema: Die Frauen am Bauhaus.





Unvermindert aktuell

Bei all dem medialen Aufwand bleibt aber die Frage, wie groß der Ertrag des Jubiläumsjahres sein wird. Die Feiern zum 500. Jubiläum der Reformation 2017 haben da eher ernüchtert. Ein Jahr als Luther-Festival: Von all den Musicals, Stadtführungen, Diskussionen und Buchpublikationen scheint nicht viel geblieben zu sein. Zum Jubiläum des Bauhauses käme es darauf an, die Fragen seiner einstigen Macher neu zu stellen. Wie kann Design das Leben verbessern? Wie bestimmt Architektur unser Dasein? Und wer darf teilhaben an einem Fortschritt zum Besseren? Die Themen des Bauhauses sind unvermindert aktuell. Aber werden sie auch abseits der Expertenrunden für die breitere Öffentlichkeit sichtbar werden? Das Jubiläumsjahr muss sich an diesem Anspruch messen lassen.









Info: www.bauhaus100.de