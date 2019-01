Osnabrück. Ob Theater-Adaptionen von Romanen von Christian Kracht und Michel Houellebecq, melancholische Singer-Songwriter-Musik, Rätseln beim Krimi-Dinner oder Comedy bei Nightwash: Die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung hat sich das Veranstaltungsangebot des Wochenendes angeschaut. Hier sind fünf Kulturtipps.

Ein letztes Mal "Imperium" in Braunschweig

Christian Krachts Roman "Imperium" über den Aussteiger August Engelhardt, der Anfang des 20. Jahrhunderts im damaligen Deutsch-Neuguinea eine Kokosplantage betreibt und den Kult des Kokovorismus ins Leben ruft, wird am Sonntag, 13. Januar, zum letzten Mal als Theaterstück im Staatstheater Braunschweig aufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr im Kleinen Haus. Karten sind unter tickets.staatstheater-braunschweig.de erhältlich.

Houellebecqs "Unterwerfung" in Kassel

Das Staatstheater Kassel führt am Samstag, 12. Januar, eine Adaption von Michel Houellebecqs Skandalroman "Unterwerfung" über eine Islamisierung Europas neu auf. Die Vorstellung beginnt um 20.15 Uhr. Resttickets sind an der Abendkasse erhältlich.





"Nightwash"-Comedy in Rheine

Die Comedy-Tour "Nightwash Live" macht am Sonntag, 13. Januar, Halt in der Stadthalle in Rheine. Dort treten neben dem Osnabrücker Comedian Sven Bensmann Cüneyt Akan, Thomas Schmidt und Andreas Weber auf. Das Programm startet um 19 Uhr. Tickets unter eventim.de

Singer-Songwriter-Tipp: Gregor McEwan

Der Berliner Singer-Songwriter Gregor McEwan spielt am Freitag, 11. Januar, ein Konzert im Bunker Ulmenwall in Bielefeld. McEwan, der unter anderem bereits mit Ryan Adams oder Noel Gallagher verglichen wurde, stellt bei seinem Auftritt Songs seines aktuellen Albums "From A To Beginning" vor. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Tickets unter bielefeld.de/kf/ticketservice.





Anzeige Anzeige

"Ein Leichenschmaus" in Paderborn



Das Krimi-Dinner "Ein Leichenschmaus" findet am Freitag, 11. Januar, auf Gut Ringelsbruch in Paderborn statt. Bei vier Gängen rätselt das Publikum gemeinsam mit einem Inspektor über Familienintrigen und die Todesursache des Lord Ashtonburry. Restkarten gibt es unter worldofdinner.de