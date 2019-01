Osnabrück. Das Theaterjahr hält sich bekanntlich nicht an den Kalender, sondern an die Spielzeit, und die geht von Sommer bis Sommer. Also stellen wir vor, was die deutschsprachigen Theater im ersten Halbjahr 2019 an Hochkarätern oder spannenden Projekten zu bieten hat. Neue Stücke behandeln Probleme des Migrationsalltags, Gefühle des Fremdseins aber auch Fragen nach einem künftigen Zusammenleben.

Berlin: Das Berliner Ensemble Oliver Reeses nach der Ära Klaus Peymanns fällt mit Uraufführungen auf: Fritz Kater, das Autoren-Alter Ego des Regisseurs Armin Petras, hat sich Heiner Müllers Denken und Leben vorgenommen. Regie in "heiner 1-4 (engel fliegend, abgelauscht)" führt Hannovers Noch-Intendant Lars-Ole Walburg. Premiere ist am 26. Januar. "Kriegsbeute" von Burhan Qurbani und Martin Behnke handelt von familiären (Erb-)Konflikten innerhalb eines Waffenkonzerns. Premiere ist am 22. Februar. Neues gibt es auch vom ungarischen Autor und Regisseur Árpád Schilling, der sein noch nicht näher benanntes Stück im März selbst uraufführt.

Mario Salazar schaut sich die Migrantenrealität genauer an. "Amir" erzählt von den nach Berlin geflohenen palästinensischen Brüdern Mohamed, Amir und Abdul, die zwischen krummen Geschäften und Sehnsucht nach geordneter Existenz zerrissen sind. Premiere der Urinszenierung ist im April.

Sprachspezialist René Pollesch

René Pollesch, mit seiner speziellen gegenwartskritischen Sprechweise ein äußerst produktiver Autor und Regisseur, widmet sich mit "Black Maria" den Anfängen des Blockbusterkinos und der 1893 erbauten Black Maria, der Geburtsstätte des kommerziellen Kinos. Premiere im Deutschen Theater ist am 30. Januar.











Anzeige Anzeige





In der Volksbühne begibt sich der Zuschauer mit Susanne Kennedys "Coming Society" auf eine Zeitreise, die die Zuschauer zu Heilern, Gastgebern, Stalkern und Schamanen führt. Die installative Performance mit dem Bildenden Künstler Markus Selg will die Zukunft in Form einer Gemeinschaft durchdenken. Sie ist am 17. Januar im Großen Haus zu erleben. Am Tag danach, am 18.Januar, folgt Maja Zades neues Stück "Status Quo", das die Welt spiegelverkehrt zeigt: mit einem Mann als Objekt der Begierde und Diskriminierung. Regie der Urinszenierung führt Autor und Regisseur Marius von Mayenburg. Am 2. April hebt Schaubühnen-Intendant Thomas Ostermeier noch ein Zade-Stück aus der Taufe: "Abgrund" lässt die Plauderrunde einer aufgeklärt-gebildeten Mittelschicht in eine Tragödie münden. Im April blickt Autorin und Regisseurin Sanja Mitrovic mit "Danke Deutschland" auf zwei wiedervereinigte Länder, Deutschland und Vietnam.











Hamburg: Das Thalia Theater bringt am 19. Januar die Uraufführung von Simon Stephens Stück "Maria" über den steinigen Weg einer werdenden jungen Mutter durchs 21. Jahrhundert. Regie führt Sebastian Nübling. Am 23. März gibt es Neues von Autor John von Düffel: Für "Rom" nach Shakespeare hat er "Coriolan", "Julius Cäsar" & "Antonius und Cleopatra" zu einem Abend be- und verarbeitet. Diesen Abend setzt Stefan Bachmann in Szene.

Publikum und Fachwelt sind gespannt auf eine Premiere im Deutschen Schauspielhaus. Intendantin Karin Beier inszeniert dort Edward Albees Psychothriller "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". Die Premiere geht am 18. Januar über die Bühne. Spannend könnte auch werden, welche Essenzen Karin Henkel für den Abend "Die Übriggebliebenen" aus Werken von Thomas Bernhard herauskristallisiert. Dafür hat sie sich die Dramen "Vor dem Ruhestand", "Ritter Dene Voss" und den Roman "Auslöschung" vorgenommen. Zum Saisonende im Juni hat das Schauspielhaus zwar auch Neues von René Pollesch im Angebot, aber heiterer als der Bernhard-Abend dürften "Probleme Probleme Probleme" kaum werden.

Wien: Zwei Regiestars lässt das Wiener Burgtheater zum Zuge kommen: Christian Stückl mit Josef Roths "Hiob" (24. Februar) und Andrea Breth mit Gerhart Hauptmanns "Die Ratten" (im März). Doch die Burg hat auch eine Uraufführung im Spielplan: Herbert Fritsch, der Spezialist fürs Schräge und Schrille, liefert im April mit seinem Projekt "Das Zelt" eine Anleitung für den fachgerechten Aufbau eines Zeltes, aber sicher auch mehr als das.

München: Im Münchner Residenztheater könnte die Uraufführung von Azar Mortazavis "Stille Nachbarn" (25. Januar) spannend werden, denn die Gewinnerin des Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreises von 2010 widmet sich wieder einmal dem Gefühl des Fremdseins. Federico Bellinis Stück "Eine göttliche Komödie Dante/Pasolini" ist ein Versuch, die Parallelitäten zweier Persönlichkeiten – der des mittelalterlichen Dichters und Philosophen Dante Alighieri und der des Dichters und Regisseurs Pier Paolo Pasolini – zu ergründen. Premiere ist am 22. März.

Salzburg: Die Salzburger Festspiele bieten im Sommer aus aktuellem Anlass eine Neuinszenierung von Ödön von Horváths "Jugend ohne Gott" über den Zusammenbruch von Demokratie und Zivilgesellschaft in einer Fassung vom Berliner Schaubühnenchef Thomas Ostermeier und Florian Borchmeyer. Die Dramatikerin Theresia Walser, Tochter des Schriftstellers Martin Walser, lässt als "finstere Komödie" über zwei Schwestern und ihren toten Bruder "Die Empörten" im Landestheater über die Bühne gehen. Die Uraufführung übernimmt einmal mehr bei Theresia Walser Regisseur Burkhard C. Kominiski.