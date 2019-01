Osnabrück. Vom Sessionmusiker über eine Zwischenstation als Mitglied der Yardbirds zu einem der erfolgreichsten und berühmtesten Gitarristen überhaupt: Jimmy Page wurde am 9. Januar 1944 in Heston, England, geboren und erlangte mit der Band Led Zeppelin Weltruhm.

August 1998. Köln, Butzweiler Hof, Bizarre Festival. Am dritten Tag des beliebten Open Airs herrscht auf dem Gelände seitens des Veranstalters eine gewisse Nervosität. Als Headliner des letzten Abends, quasi als finaler Höhepunkt, sollen Jimmy Page und Robert Plant auftreten. Die beiden Frontmänner der legendären Band Led Zeppelin haben sich mal wieder zusammengetan, um an alte Rockzeiten anzuknüpfen. Auch ohne ihre Kollegen, den Bassisten John Paul Jones und den 1980 verstorbenen Drummer John Bonham, wollen sie dem Publikum noch einmal zeigen, was eine Harke ist.

Da das Rockpalast-Team vom WDR die Show aufzeichnet, wird vor dem Konzert eine Konferenz einberufen, um alle Vertragsvereinbarungen, die zuvor mit dem Management von Page & Plant getroffen worden waren, vor Ort noch einmal durchzudiskutieren. Wie sich herausstellt, ist die Nervosität komplett überflüssig, denn die englischen Superstars und deren Team erweisen sich als absolute Profis, mit denen alle potentiellen Probleme sachlich besprochen und schnell ausgeräumt werden können. Diese Musiker, die seit den späten Sechzigern auf den Bühnen der Welt unterwegs sind und alle Höhen und Tiefen des Rock´n´Roll durchgemacht haben, wissen halt, worauf es ankommt. Sie haben keine divenhaften Mätzchen mehr nötig.

Heute, 20 Jahre später, feiert der Gitarrist Jimmy Page seinen 75. Geburtstag. Sicherlich braucht er sich als einer der erfolgreichsten Rockmusiker der Welt keine Sorgen um die Rente zu machen. Immerhin hat er mit Led Zeppelin, die im Ranking des Magazins Rolling Stone auf Platz 14 der Liste mit den größten Musiker aller Zeiten rangieren, mehr als 300 Millionen Alben verkauft.





Aber ähnlich wie Keith Richards von den Rolling Stones juckt es Gitarrengott Page auch heute immer wieder in den Fingern. Er will auf die Bühne. Doch sein vier Jahre jüngerer Led Zep-Kollege Robert Plant scheut sich offenbar, im fortgeschrittenem Alter ins Scheinwerferlicht zu treten, um wie früher seine Stimme heiser aufheulen zu lassen, als wolle ein Kreissäge seine Stimmbänder schreddern. Also sucht sich Page andere Partner, mit denen er dem Rock´n´Roll frönen kann. So spielte er 1998 mit Rapper Puff Daddy die geniale „Kashmir“-Interpretation „Come With Me“ für den Soundtrack des Roland-Emmerich-Remakes von „Godzilla“ ein. Oder er spielte einige bejubelte Konzerte mit den Black Crowes in den USA.

Dass der Gitarrist stilistisch äußerst flexibel ist, zeigte sich bereits in jungen Jahren. Als Session- und Studiomusiker wurde er in den frühen 60ern gern engagiert, egal ob es um Folkmusik, um Rock, Blues oder auch Soul ging. Er spielte auf Alben von Joe Cocker, den Stones, Donovan, The Kinks und The Who mit, stieg dann an der Seite von Jeff Beck bei den Yardbirds ein. Eine entscheidende Wendung nahm seine Laufbahn, als er mit Plant, Bonham und Jones, der schon bei den Yardbirds mitmischte, Led Zeppelin gründete. Hier trafen vier Musikerpersönlichkeiten aufeinander, die mit außergewöhnlichen instrumentalen und vokalen Fähigkeiten gesegnet waren und die ihren Drang nach exzessiver Innovation lustvoll auslebten.

Anzeige Anzeige

2007 gab es zum letzten Mal eine kurze Reunion von Led Zeppelin – und die geriet zu den gefragtesten Konzerten, die die Rockwelt jemals gesehen hat: 20.000 Karten waren für das einmalige Benefizkonzert zu Ehren des einflussreichen Plattenmoguls Ahmet Ertegün verfügbar, mehr als 20 Millionen Nachfragen gab es weltweit. Damals spielte John Bonhams Sohn Jason Schlagzeug.

Zu seinem 75. Geburtstag soll Jimmy Page mal wieder den Wunsch geäußert haben, mit Led Zeppelin aufzutreten zu wollen. Wenn Robert Plant nicht dazu bereit sei, wolle er nach einem anderen Sänger Ausschau halten. Na dann: Herzlichen Glückwunsch!