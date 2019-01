Osnabrück . Ihren Roman „Die Katze und der General“ hat Nino Haratischwili auf Einladung der Buchhandlung Zur Heide in Osnabrück vorgestellt.

750 Seiten umfasst der neue Roman von Nino Haratischwili. Die Schriftstellerin beginnt in einem Tempo, als wolle sie alles in der einen Stunde vortragen, die für die Lesung angekündigt ist. Was zu Beginn wie ein Überfall wirkt, ist aber so präzise vorgetragen, dass die Zuhörer gut folgen können in die Geschichte, die auf einem wahren Ereignis beruht, das Haratischwili nicht mehr losgelassen hat.

Überfallen, vergewaltigt, getötet

Nicht nur, weil sie selbst aus der Region kommt, in der eine junge Frau von Soldaten überfallen, vergewaltigt und getötet wurde. Es geschah in Tschetschenien, einem Nachbarland von Haratischwilis Heimat Georgien. Sondern auch, weil sie sich intensiv mit den Texten Anna Politkowskajas befasst hat. Die 2006 in Moskau ermordete Journalistin galt als Sprachrohr Tschetscheniens. Vor allem aber war es folgender Antrieb für Nino Haratischwili, die Geschichte zu schreiben: „Ich wollte verstehen, was Menschen dazu bringt, so etwas zu tun“, sagt sie angesichts der Brutalität von Soldaten. Man glaube ja nie, wozu Menschen fähig seien. „Aber es passiert ja!“, sagt sie. Fast ruft sie es im ausverkauften Blue Note, wo sie Gast in der Littera-Reihe der Buchhandlung Zur Heide ist.

Um die Leser aber nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen – und sich selbst auszutricksen, wie sie zugibt – habe sie die Figuren umfassend charakterisiert. Im Umgang mit ihren Freunden und ihrem mehr oder weniger zivilen Alltag in Tschetschenien, dem Schauplatz von zwei Kriegen gegen Russland. „Deshalb ist das Buch auch so dick geworden“, sagt Nino Haratischwili, deren Roman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2018 stand.

Drei Perspektiven

Den Inhalt reißt sie wie eine mathematische Formel auf: Erzählt sei er aus drei Perspektiven, mit drei Protagonisten in zwei Zeitebenen. „Der General“ Alexander Orlow hat in Berlin ein neues Leben begonnen, doch immer wieder holt ihn die Erinnerung an seinen Einsatz im ersten Tschetschenienkrieg ein. Hervorgerufen werden sie auch von „der Katze“, einer Schauspielerin, die jener Frau sehr ähnelt, die er einst getötet hat. Diese junge Frau, auf deren Ermordung der Roman zurück geht, ist nur bis Seite 68 lebendig, im Prolog. Die dritte Perspektive ist die eines deutschen Journalisten mit dem Spezialgebiet Osteuropa.

Nino Haratischwili liest zunächst aus dem Prolog, dann blättert sie weiter zur Mitte des Buchs. Beides Ausschnitte, in denen der Krieg erlebbar ist. Sie endet mit einer etwas heitereren Passage. Weil sie nicht möchte, dass das Publikum in bedrückter Stimmung die Lesung verlässt.

Nino Haratischwili: Die Katze und der General. Roman. 2018. Frankfurter Verlagsanstalt. 750 Seiten, 30 Euro.