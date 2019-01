dpa/AFP Los Angeles. Die Tragikomödie „Green Book“ von Regisseur Peter Farrelly hat den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Als bestes Drama wurde „Bohemian Rhapsody“ ausgezeichnet.

Der Film über den schwarzen Pianisten Donald Shirley setzte sich in der Kategorie „Filmkomödie“ unter anderem gegen den Streifen „Vice - Der zweite Mann“ durch. Der biographische Film über den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney galt als einer der Top-Favorit bei der diesjährigen Verleihung der US-Filmpreise.

Bestes Drama

Der amerikanische Schauspieler Rami Malek (37) kann sich indes über die erste Golden-Globe-Trophäe seiner Laufbahn freuen. In der Nacht zum Montag wurde er in Beverly Hills zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. In dem Film „Bohemian Rhapsody“ über Queen-Frontmann Freddie Mercury verkörpert er den 1991 gestorbenen Sänger. Durch Songs wie „Killer Queen“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“ und „We Will Rock You“ wurde Queen zu einer der legendärsten Rockbands aller Zeiten.

Malek schlug bei der der 76. Globe-Gala die Mitstreiter Bradley Cooper („A Star Is Born“), Willem Dafoe („At Eternity’s Gate“), John David Washington („BlacKkKlansman“) und Lucas Hedges („Boy Erased“) aus dem Rennen.