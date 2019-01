Osnabrück. „Serotonin“: Der neue Roman von Michel Houellebecq erzählt von scheiternder Hoffnung und großem Ekel. Und von einer Protestbewegung, die es noch gar nicht gab, als der Text fertig war.

Sie ist klein, aber nicht niedlich, weiß, aber nicht unschuldig. Die Tablette steuert die Produktion des Glückshormons Serotonin. Florent-Claude Labrouste schluckt seine Tablette täglich. Die Pille ist mehr als ein Medikament. In Michel Houellebecqs neuem Roman „Serotonin“, der von Labrousts scheiterndem Leben erzählt, avanciert sie zum Symbol einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Speed geht, sondern nur noch ihre kollektive Depression reguliert. Die weiße Pille macht zufrieden, aber apathisch, sie tötet die Libido, für Houellebecq Inbegriff allen Antriebs.

Roman der Globalisierungsverlierer

Mit „Serotonin“ präsentiert der Autor den Roman der Globalisierungsverlierer, das Buch zur Krise der westlichen Gesellschaften, deren Glücksversprechen nicht mehr greifen. Houellebecq schreibt über die aus Frust rabiaten Gelbwesten, bevor sie wirklich auf den Straßen auftauchten. In diesem Gespür für große Themenlagen liegt das große Verdienst dieses Romans. Es bleibt auch sein einziges.

Das liegt nicht nur daran, dass sich Houellebecq treu bleibt und seine Leser mit wohl kalkulierten Schocks und Tabubrüchen anödet. „Frauen sind Schlampen“: Über solch rohe Sätze sehen ausgebuffte Houellebecq-Leser längst hinweg. „Serotonin“ aber bietet noch härteren Stoff. Eine Japanerin treibt es mit Dobermann und Bulldogge, beim blutigen Showdown zwischen Protestierenden Landwirten und Polizisten bleiben Tote auf der Autobahn liegen, der Erzähler wünscht sich das Recht des Ehemannes zurück, die untreue Ehefrau töten zu dürfen.

Erzähler ohne Mitleid

Furchtbar? Ja, aber alles nichts gegen die Sequenz, in der Houellebecq seine Hauptfigur mit dem Präzisionsgewehr auf den kleinen Sohn seiner Exfrau zielen lässt, in der Hoffnung, die trauernde Mutter für die eigenen Liebesavancen gewinnen zu können. „Die Außenwelt war hart, ohne Mitleid mit den Schwachen“, greint Houellebecq in seinem Roman. Als Erzähler ist er ohne Mitleid mit seiner schutzlosesten Figur. Seine unfassbar gefühllosen literarischen Visionen sind längst Teil jener Erbarmungslosigkeit, die Houellebecq anklagt.

Florent-Claude Labrouste verkörpert alles, was wir aus Houellebecqs Romanen von „Elementarteilchen“ über „Plattform“ bis „Unterwerfung“ kennen: den einsamen, am Verfall seiner Rollenvorstellung leidende Macho, der ziellos durch öde Vorstädte und Kettenhotels zieht und sich an Allmachtsfantasien von Sexorgie bis Gewaltexzess berauscht. Zur Neuerfindung der eigenen sozialen und emotionalen Rolle fehlt ihm die Kraft. Im Lauf der Romane ist die fiktive Qualität dieser Figuren so fadenscheinig geworden, dass sie immer mehr als Alter Egos ihres Erfinders erscheinen.

Nun lamentiert Houellebecq mit und durch seine Hauptfigur Labrouste über eine komplexe Welt, die den Einzelnen wehrlos macht und am Ende nur noch ruhigstellt. Der von seinem Job im Ministerium frustrierte Labrouste steigt aus seinem Leben mit der verwöhnten und sexuell zügellosen Japanerin Yuzu aus und verschwindet einfach von der Bildfläche sozialer Wahrnehmbarkeit. Er vagabundiert durch triste Stadtzonen und einsame Landstriche und rekapituliert dabei seine gescheiterten Beziehungen, seine vergebliche Jagd nach wirklichem Glück.

Düsteres Roadmovie

Dieses düstere Roadmovie wird nicht einmal von einem letzten Glimmen romantischer Freiheitshoffnung erhellt. Labrouste begegnet keinem Menschen, der ihm Hoffnung gibt. Er kann es auch nicht. Zu sehr rubriziert er alle, die er sieht, nach Sex und Konsum. Die Kriterien der erbarmungslosen Verwertung, die Houellebecq mit Labrouste beklagt, sind zu tief in seine Hauptfigur eingesickert. „Serotonin“ handelt von einer sozialen und kulturellen Endzeit. Hoffnung gibt es nicht mehr, auch nicht mehr die auf politische Alternativen oder künstlerische Inspiration.

Dabei jagt Houellebecqs eindrucksvollste Romanfigur genau dieser Alternative hinterher. Aymeric ist Labrousts Studienfreund, der sich auf dem Land als Bauer und Hotelgründer abmüht. Aber der Freihandel macht ehrlich Arbeitenden wie Ayneric das Leben schwer. Als seine Frau Cécile ihn verlässt, verliert er jeden Halt. Mit dem Sturmgewehr in der Hand tritt er auf der Autobahn gegen die Polizei an. Mit wehendem Haar und der Waffe in der Hand gibt er eines der „ewigen Bilder der Revolte“ ab. Houellebecq gelingt damit das eindringlichste Bild seines Romans. Aber Houellebecq ist kein Albert Camus. Er durchdenkt die Revolte nicht, entwickelt sie nicht zu Haltung und Perspektive.

Flucht in die Religion

Houllebecq beschwört am Ende seines Romans lieber die Vorstellung eines gütigen Gottes. In „Unterwerfung“ spielte Houellebecq noch lustvoll mit der Vorstellung einer Islamisierung Europas. Jetzt flüchtet er sich selbst in die Religion. In „Serotonin“ leistet sich Houellebecq seine eigene Unterwerfung. Was für eine Volte.

Michel Houellebecq bewährt sich auch mit seinem neuen Buch als großer Prognostiker gesellschaftlicher Entwicklungen und als literarischer Provokateur vom Dienst. Das ist es auch. Denn das Selbstmitleid seiner zur eigenen Neuerfindung unfähigen Hauptfigur nervt ebenso wie die Formlosigkeit dieses Buches, das mehr endloser Sermon ist als gut komponierte Literatur. An Houellebecq werden sich die Leser wieder reiben. Viel ärgerlicher: Sein Buch handelt nicht nur von einer kleinen weißen Pille, es ist selbst ein Antidepressivum, das eher einlullt als aufweckt. (Weiterlesen: Houellebecqs bislang bester Roman: "Karte und Gebiet")

Michel Houellebecq: Serotonin. Roman. Dumont Verlag. 24 Euro.