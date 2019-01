Eine Doktrin dankt ab

Osnabrück. Warum hat es so lange gedauert, bis sich die Vereinten Nationen so deutlich für indigene Sprachen einsetzen? Vielleicht sind wir erst jetzt in der Lage, nicht mehr alles bedenkenlos der Doktrin des Fortschritts zu opfern – ein Kommentar.

Kolonialisierung, Ausbeutung von Rohstoffen und Unterdrückung von Indigenen und ihrer Sprachen hängen miteinander zusammen, weltweit und bis heute. Es wird also allerhöchste Zeit, nicht nur diese zerstörerischen Zusammenhänge gründlich aufzuarbeiten, sondern zu retten, was noch zu retten ist. Richtig viel wird es nicht sein: Wenn weltweit von 4000 indigenen Sprachen bereits 2680 vom Aussterben bedroht sind, lässt sich dieser Trend in vielen Fällen nicht mehr umkehren. Es mangelt meist an den nächsten Generationen, die die gefährdete Sprache sprechen und schreiben können. Wenn das nicht gesichert ist, bleiben alle Bemühungen kaum mehr als gut gemeinte Kosmetik.

Warum hat es so lange gedauert, bis sich die Vereinten Nationen so deutlich für dieses kulturelle Menschheitserbe einsetzen? Warum wird erst dann über den Verlust von Wissen und Identität geklagt, wenn es fast zu spät ist? Vielleicht sind wir erst jetzt in der Lage, nicht mehr alles bedenkenlos der Doktrin des Fortschritts zu opfern.

