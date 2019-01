Osnabrück. Der Netflixfilm „Bird Box – Schließe Deine Augen“ ist nicht nur eine sehr erfolgreiche Produktion des Streamingdienstes, sondern zieht auch gefährliche Aktionen wie die „Bird Box Challenge“ nach sich. Doch ist der Horrorthriller auch sehenswert?

Der Streamingdienst Netflix hat in den vergangenen Jahren mit selbst produzierten Serien wie „Stranger Things“ seine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nun greift das Portal auch Hollywoodfilme an: In den nächsten Jahren will Netflix mit hochkarätigen Stars eigene Filme zeigen. Den Anfang machte bereits „Bright“ mit Will Smith, nun legt Netflix mit „Bird Box – Schließe Deine Augen“ nach.



„Bird Box“: Erfolg für Netflix in kurzer Zeit

In dem postapokalyptischen Film spielt Sandra Bullock ("Gravity", "Ocean's 8") die Hauptrolle, in einer Nebenrolle sind Sarah Paulson („American Horror Story“, „American Crime Story“) und John Malkovich ("R.E.D.", "Burn after reading") zu sehen. Regie geführt hat die oscarprämierte, dänische Regisseurin Susanne Bier ("In einer besseren Welt", "The Night Manager"). Der Film ist seit dem 21. Dezember 2018 auf Netflix abrufbar und sorgt seitdem für Furore. Wie das Streamingportal vor Kurzem bekanntgab, wurde „Bird Box“ in den ersten sieben Tagen weltweit von über 45 Millionen Accounts abgerufen. (Weiterlesen: Wie tickt Netflix? Warum wird „Dark“ auch in den USA geguckt?)

Diese Zahl ist doppelt erstaunlich: Netflix hielt sich bislang sehr bedeckt, was die Abrufzahlen der Serien und Filme angeht. Zwar zählen Serien wie „Stranger Things“ oder „House of Cards“ zu den Zugpferden des Streamingdienstes, aber es ist nicht bekannt, wie viele Menschen diese Serien gesehen haben. Deshalb ist es umso überraschender, dass Netflix erstmals Zahlen preisgibt.



Doch was bedeutet diese Zahl nun genau? Haben die Zuschauer, die sich über ihre Accounts einloggen und den Film abspielen, ihn auch ganz gesehen? Laut Netflix gilt ein Film als gesehen, wenn 70 Prozent angeschaut werden. Das verriet ein Netflix-Sprecher dem Magazin "The Verge". In den Zahlen soll ebenfalls nicht enthalten sein, ob die Zuschauer den Film ein zweites oder drittes Mal gesehen haben.

Und wie viele Menschen haben den Film überhaupt gesehen? Accounts heißt ja lediglich, dass sich die Zuschauer damit eingeloggt haben, aber nicht, wie viele vor dem Fernseher oder PC gesessen haben. Weitere Details zu den Zahlen nennt Netflix bisher nicht, aber vor dem Hintergrund, dass der Dienst weltweit etwa 140 Millionen Abonnenten hat, dürfte „Bird Box“ damit der erfolgreichste Film für das Portal sein. Zumindest, bis es weitere Zahlen von Netflix zu anderen erfolgreichen Filmen gibt. (Weiterlesen: Spannend und lustig: Top-Serien für einen Marathon)

Worum geht es in Bird Box?

In „Bird Box“ gibt es zwei Erzählstränge, einer spielt in der Vergangenheit und zeigt den Untergang der zivilisierten Welt, der andere spielt ein paar Jahre später. Im Mittelpunkt des Films steht die schwangere Malorie (Sandra Bullock), die von ihrer Schwester Jessica (Sarah Paulson) zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wird.

Während sie in der Klinik sind, beginnen weltweit plötzlich Massensuizide aus unerklärlichen Gründen. Auf der Rückfahrt trifft es auch Malorie und Jessica: Autos fahren ineinander, Menschen werfen sich vor Busse, Flugzeuge stürzen ab. Malorie schafft es mithilfe anderer Flüchtenden in ein Haus, wo sich einige Überlebende verschanzen. Die Situation spitzt sich zu, als die Vorräte knapp werden.

In der Zukunft ist Malorie mit zwei Kindern unterwegs zu einer vermeintlich sicheren Zuflucht. Um nicht von dem rätselhaften Phänomen befallen zu werden, haben die drei sich die Augen verbunden und versuchen, blind durch einen Fluss zu manövrieren. Als hilfreich entpuppen sich dabei Vögel in einer kleinen Box.



Was macht den Film so besonders?



Wer „Bird Box“ gesehen hat, dürfte sich schnell an einen Film mit ähnlicher Thematik erinnern: den Horrorfilm „A Quiet Place“ von John Krasinski. Der Thriller lief ab April 2018 in den Kinos und war ein weltweiter Erfolg. In dem Film müssen sich ebenfalls Eltern mit ihren Kindern in einer postapokalyptischen Welt durchschlagen und um ihr Überleben kämpfen.

In „A Quiet Place“ haben Monster die Erde bevölkert, die auf kleinste Geräusche reagieren, so dass die wenigen Überlebenden sich absolut leise verhalten müssen. Es gibt also so gut wie keine Dialoge in dem Film und die Figuren haben ein ausgeklügeltes System erfunden, mit dem sie sich fast lautlos durch die Umgebung bewegen können. Wie auch in „Bird Box“ ist die Protagonistin Evelyn (Emily Blunt) hochschwanger und muss sich damit auseinandersetzen, ihr Kind in einer lebensfeindlichen Umgebung auf die Welt zu bringen.

Wie können Eltern ihre kleinen Kinder in so einer Welt schützen? Was tun sie alles für ihr Überleben? Diese zentralen Fragen thematisieren beide Filme, aber sie sind natürlich nicht neu. Wie in vielen Dystopien wird in einer beklemmenden Atmosphäre gezeigt, wie Überlebende mit Bedrohungen umgehen. Seit vielen Jahren sind fiktionale Erzählungen, die in einer negativen Welt spielen, erfolgreich: Von Teeniedramen wie „Die Tribute von Panem“ über Zombieserien wie „The Walking Dead“, Romanklassikern wie „1984“ und bis zu Filmen wie „Matrix“ – die Liste ist lang und die Faszination ungebrochen. (Weiterlesen: The Walking Dead: Rick Grimes beste und schlimmste Momente)

Bei „Bird Box“ kommt eine ungewöhnliche Spannung hinzu, da die Figuren mit verbundenen Augen durch die Gegend stolpern. Neben der übernatürlichen Bedrohung wird ihnen auch ein Sinn genommen, der zum Überleben eigentlich wichtig ist. Denn wie kann man vor etwas weglaufen, wenn man es nicht sehen kann?

Muss man „Bird Box“ sehen?



Ja, wenn man dystopische Filme mag, die atmosphärisch düster sind und kurzweilig. Die Rollen sind gut besetzt, vor allem Sandra Bullock überzeugt als Mutter, die gar keine Mutter sein will. Auch John Malkovich spielt seine Rolle gewohnt raubeinig und vielschichtig. Besonders berühren einen aber die namenlosen Kinder "Junge" und "Mädchen", die an Malorie hängen, obwohl sie sie immer wieder zurückstößt. Neben den menschlichen Dramen überzeugen auch die spannenden Actionszenen, nur das Ende lässt einen etwas ratlos zurück.

Trivia

„Bird Box“ ist 117 Minuten lang und basiert auf dem Roman „Bird Box“ (erschienen 2014, auf Deutsch „Der Fluss – Die letzte Hoffnung“) von Josh Malerman. Das Haus, in dem Malorie und die anderen Überlebenden Schutz suchen, ist keine Kulisse: Die Besitzerin stellte es Netflix für 12.000 Dollar zur Verfügung, wie die US-Webseite comicbook.com berichtet. Dafür wurden Außenaufnahmen vom Haus gemacht, die Inneneinrichtung wurde woanders gedreht. Nun sieht sich die Besitzerin aber regelmäßig zahlreichen Touristen gegenüber, die Selfies vor ihrem Haus machen. Eine weitere unerwünschte Nachwehe des Films ist eine neue Internet-Challenge: Vor Kurzem warnte Netflix vor der sogenannten "Bird-Box-Challenge", bei der Menschen mit verbundenen Augen durch die Gegend laufen. Der Streamingdienst warnte davor, sich dabei zu verletzen und bat die Menschen, die Szenen des Films nicht nachzuspielen. (Weiterlesen: Netflix warnt vor Bird-Box-Challenge)