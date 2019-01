Osnabrück. Immer weniger Menschen kaufen Bücher. Die Verlagsbranche stöhnt. Dabei startet das Literaturjahr 2019 mit einem Bestseller. Der neue Houellebecq kommt auf den Markt. Nach "Unterwerfung" und dem Schreckbild einer Islamisierung Europas berührt der Skandalautor in seinem Roman "Serotonin" das nächste politische Tabu.

Ernste Gesichter gibt es bislang eher hinter verschlossenen Türen. Die Vertreter der Buchbranche zeigen geradezu trotzigen Optimismus. Dabei gehen Verlage und der Buchhandel auch 2019 in ein schwieriges Jahre. Das Problem: Die Zahl der Menschen, die Bücher kaufen, nimmt ab. Nach einer Marktforschung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gingen dem Buchhandel zwischen 2012 und 2016 rund sechs Millionen Buchkäufer verloren. Und der Trend geht weiter. Allein 2017 soll die Branche mehrere hunderttausend Käufer verloren haben. Ein schlechtes Omen für das Literaturjahr 2019? Hier weiterlesen: Bücher machen fit für Veränderungen - Jo Lendle im Interview.

Der neue Houellebecq: "Möglicherweise gibt es eine Gegenbewegung zum Digitalen. Es gibt eine Sehnsucht nach dem Buch als ruhigem Ort", sagte Jo Lendle, Chef des Münchener Hanser-Verlages, während der letzten Frankfurter Buchmesse. Für Unruhe dürfte allerdings wieder Michel Houellebecq sorgen, dessen neuer Roman für den 7. Januar angekündigt ist. "Serotonin": Der Roman heißt wie das Glückshormon, schildert aber den Abschied vom Glück. Houellebecq erzählt von einem Mann, der aus seinem Leben aussteigt, und den Traum vom Glück aufgibt, dazu von Krisen und Globalisierungsverlierern. Nach "Unterwerfung", dem provokanten Roman über eine fiktive Islamisierung Europas, könnte nun das neue Buch des Autors für die nächsten erregten Debatten sorgen. Denn Houellebecq berührt nach der Vision einer Unterwerfung unter den Islam mit dem Thema der vom Fortschritt Abgehängten das nächste politische Tabu. Er schreibt über Menschen in der Depression und damit auch ein Buch über die Wähler von Rechtspopulisten und jene Protestler, die in Frankreich als "Gelbwesten" auf die Straße gehen. Kurz vor dem Erscheinen von "Serotonin" hat sich der Romancier jedenfalls schon in Interviews positiv über Donald Trump geäußert und damit medienwirksam für kritische Reaktionen gesorgt. Dem Verkauf seines neuen Romans dürfte solche Provokation wohl eher nicht schaden. Das Gespür für gesellschaftlich brisante Themen ist Michel Houellebecq ohnehin nicht abzusprechen. Hier weiterlesen: Absagen und Schlussstriche - das Kulturjahr 2018 im Rückblick.







Die nächsten Bestseller: Auch wenn nicht gerade ein Megaseller wie Harry Potter in Sicht ist - viele Neuerscheinungen werden dennoch für gute Verkaufszahlen sorgen. Damit sind vor allem die Bücher von Prominenten gemeint. Der Liedermacher Wolfgang Biermann wird nach dem Erfolg seiner brillant geschriebenen Memoiren "Warte nicht auf bessere Zeiten!" nun bei Ullstein den Novellenband "Barbara" vorlegen. Der Liedermacher präsentiert sein neues Buch auf der Leipziger Buchmesse im März. Tatort-Star Axel Milberg bringt bei Piper seinen Roman heraus, dessen Titel nach düsterem Krimi klingt: "Düsternbrook". Das Buch handelt von den Schicksalen einer großbürgerlichen Familie. Auch Sarah Kuttner hat eine Familiengeschichte geschrieben. Ihr Roman "Kurt" erscheint bei Fischer. Auf eine sichere Bank setzt auch der für sein ansonsten intellektuelles Programm bekannte Suhrkamp-Verlag. 2019 kommt das nächste Buch von Bestsellerautorin Elena Ferrante. Die Verfasserin einer Saga über das Leben zweier Freundinnen geht mit "Frau im Dunkeln" an den Start. Hier weiterlesen: "Warte nicht auf bessere Zeiten" - die Autobiographie von Wolf Biermann.





200 Jahre Theodor Fontane: Das Literaturjubiläum des Jahres liegt ganz an dessen Ende. Am 30. Dezember jährt sich der Geburtstag Theodor Fontanes zum 200. Mal. Obwohl Fontane mit berühmten Romanen wie "Der Stechlin" oder "Effi Briest" zu den legendären deutschen Autoren gehört, wird er heute eher weniger gelesen. Das Jubiläumsjahr bietet beste Gelegenheit, sich diesem Klassiker wieder neu zuzuwenden. Große neue Biographien sind schon auf dem Markt. Regina Dieterle schildert in ihrem dickleibigen, bei Hanser publizierten Buch Fontanes Lebensweg und verweist vor allem auf die Rolle, die seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" für sein späteres Romanwerk gespielt haben. Der Germansit Iwan-Michelangelo D´Aprile dagegen verortet den Meister des Gesellschaftsromans in seiner, bei Rowohlt erschienenen Biografie hingegen mitten in den dramatischen Veränderungen des 19. Jahrhunderts. Beide Sichtweisen zeichnen schon die Scheidelinie vor, an der entlang ein zeitgemäßes Bild Fontanes verhandelt werden kann. Die Universität Potsdam und die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte bieten unter dem Titel "fontane.200" ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, Theateraufführungen und anderem mehr an. Die App "Fontane" des Rundfunks Berlin-Brandenburg ist auch schon am Start. Hier weiterlesen: Das Bauhaus und der King of Pop - die Vorschau auf das Kunstjahr 2019.

Jede Menge Krimis: Eine feste Bank für alle Krimifreunde sind die Bestsellerautoren des Frühjahrs. So lässt Donna Leon Commissario Brunetti in „Ein Sohn ist uns gegeben" seinen 28. Fall lösen (Diogenes). Der Schotte Martin Walker beschert seinem Chef de police Bruno mit „Menu surprise" den elften Fall in seiner französischen Wahlheimat (ebenfalls Diogenes). Im selben Verlag erscheint „Goldschatz" der großen alten Dame des deutschen Kriminalromans Ingrid Noll als „liebevolle ironische Kriminaltragödie". Beste Spannung verspricht natürlich der preisgekrönte Friedrich Ani in „All die ungewohnten Zimmer". Er schlage einen Weg durchs Gestrüpp unserer politischen und individuellen Verfasstheit, heißt es bei Suhrkamp. Heinrich Steinfest kehrt nach Angaben von Piper nach vielen Jahren und Romanen zu seinem einarmigen Detektiv Cheng zurück. „Der schlaflose Cheng" heißt der neue Fall. Hier weiterlesen: Hexenturm und Adelsschloss: Echim Engstlers Roman "Was geht da vor, Sophie?".





Messen und Preise: Was wird aus dem Literaturnobelpreis? Nach Skandalen um Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt, die selbst den Stoff für diverse Schauerromane abgeben könnten, dürfte für 2019 nach einem Jahr der Pause wieder die Vergabe des Literaturnobelpreises anstehen. Die Verantwortlichen werden wohl alles daran setzen, den Preis wieder zu vergeben. Der Literaturnobelpreis ist nämlich einfach zu wichtig. Er verleiht der Literatur auch als politisches Signal weltweite Sichtbarkeit. Darauf sollte nicht länger verzichtet werden. Die wichtigsten deutschen Literaturpreise werden wieder in gewohntem Rhythmus vergeben. Im Juni oder Juli werden die aktuellen Preisträger des Büchner-Preises und des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels bekanntgegeben werden. Die Verleihungen erfolgen jeweils im Herbst. Mit dem Gastland Tschechien geht vom 21. bis 24. März die Leipziger Buchmesse an den Start. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 16. bis 20. Oktober statt. Gastland ist dieses Mal Norwegen. Hier weiterlesen: Das große Drehkreuz der Geschichten - im Gewimmel der Frankfurter Buchmesse. (mit dpa)