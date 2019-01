Münster. Was hilft gegen den Verlust der Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter? Kunst! Botho Strauß bringt Bilder von Henri Matisse aus dem Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster gegen den "visuellen Abfall" in den sozialen Netzwerken in Stellung.

Wir knipsen, wischen, posten sie, die digitalen Bilder. Wir schauen routiniert zu, wie sie auf Facebook oder Instagram an uns vorüberziehen, als blinkende Köder für unsere auf Standby gedimmte Aufmerksamkeit. Wir nehmen Bilder als Ausweis von Inszenierung und Manipulation, aber nicht mehr als Wahrheit. Oder doch? Botho Strauß plädiert genau dafür. In seinen Reflexionen über Werke von Henri Matisse fordert der Schriftsteller seine Leser dazu auf, sich von "Mengen visuellen Abfalls" zu reinigen - mit erlesenen Werken der Kunst. Hier weiterlesen: Facebook macht aus Chagall einen Hingucker - Ausstellung in Münster.





Gegen den Kulturverfall

Ist das das Votum des unverbesserlichen Konservativen? Botho Strauß hat als Streiter gegen den Kulturverfall seine eigene mediale Rolle. Sein Essay "Anschwellender Bocksgesang", der 1993 im "Spiegel" erschien, ist ebenso in die Geschichte bundesdeutscher Streitkultur eingegangen wie "Der letzte Deutsche" von 2015. Strauß polarisiert. Jetzt plädiert der einsame Rufer der Kulturkritik wieder. Und zwar für einen sanften Widerstand gegen eine Gegenwart, in der für ihn die "tobenden Wasser des Interessewechsels" Menschen vom Wichtigen abbringen. Strauß findet dieses Wichtige - in Drucken von Henri Matisse (1869-1954).





Leihgabe für Münster

Seine "Reflexionen" bilden den Auftakt eines Bildwerkes mit Drucken von Matisse, die im Münsteraner Kunstmuseum Pablo Picasso zu sehen sind. 121 Matisse-Grafiken kamen 2015 in das Museum. Die Sparkasse Münsterland-Ost hatte die Holzschnitte, Lithografien, Radierungen, Linolschnitte und Aquatinten von den Erben des Künstlers erworben und dem Museum als Dauerleihgabe übergeben. Die Porträts, Akte und Interieurs zeigen Matisse als Meister der reduzierten Linie. Pure Kunst also? Offensichtlich. Der Münsteraner Verleger Josef Kleinheinrich hat den sorgfältig gemachten Band in einen reinweißen Umschlag gekleidet.





Anzeige Anzeige

Mehr als ein Bildband

Das Buch ist nun sehr viel mehr als ein bloßer Bildband. Dafür sorgen nicht nur Essay und Prosaminiaturen, mit denen Botho Strauß auf die Drucke von Matisse reagiert, sondern auch die Überlegungen zum Werk von Henri Matisse, die Markus Müller, Direktor des Münsteraner Museums anstellt. Strauß wie Müller erkennen in Matisse, dem einzigen Künstler, den Pablo Picasso als Konkurrenten anerkannte, einen Meister der Reduktion. Müller nennt ihn den "Thomas Mann der französischen Kunst", den akribisch arbeitenden Könner einer Verdichtung des Bildes. Hier weiterlesen: 50 Jahre - Kunsthalle Bielefeld auch zum Geburtstag in der Kontroverse.

Kritik an den Medien

Aus dieser Beschreibung bezieht Botho Strauß den Ansatzpunkt seiner gar nicht so versteckten Medienkritik. Mit Matisse feiert er das neue Bild, das Bild als letzte Essenz einer verdichteten Realtiät. Darin liegt viel mehr als artistische Übung, darin liegt der Anspruch auf Wahrheit, den das Bild für Botho Strauß erheben kann. Der feiert, wenn er über Matisse spricht, die "Reinheit und Strenge seiner Ausdrucksmittel" und fordert den Betrachter auf, vor den Bildern des Künstlers selbst wieder produktiv zu werden - mit einem "Sehen, das ergänzt".





Moderne als Beginn

Aber führt mit Henri Matisse der Weg aus der Medialität heraus oder nicht gerade mitten in sie hinein? Strauß feiert die Moderne als "Beginnzeitalter" und bringt sie damit gegen unsere Gegenwart in Stellung. Aber stimmt das? Waren es nicht Künstler wie Matisse, die uns lehrten, das Bild auf keinen Fall mit einer neuen Naivität, sondern in dem Bewusstsein zu betrachten, dass sie Wirklichkeit nicht abbilden, sondern herstellen? Gleichviel. Botho Strauß und Markus Müller bringen die Diskussion um den Status des Bildes in der Internetkultur neu in Gang. Und Matisse bereitet mit seiner Kunst visuelles Vergnügen. Ein besonderes Buch. Hier weiterlesen: Leonardo und der King of Pop - das Kunstjahr 2019 in der Vorschau.

Botho Strauß: Reflexionen. Henri Matisse: Estampes. Markus Müller: Essay. 184 Seiten. Verlag Kleinheinrich Münster. 49 Euro.