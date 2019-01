Osnabrück. In der Osnabrückhalle ließ es das Osnabrücker Symphonieorchester,geleitet von seinem Chef Andreas Hotz, zum Neujahrstag mit einem sehr internationalen Programm so richtig krachen.

Es ist zwar nicht sein bekanntestes Werk, doch das Osnabrücker Symphonieorchester spielt genau so, wie ein echter Mendelssohn eben sein muss, und beginnt das Jahr 2019 inspiriert, effektvoll und quicklebendig. Mendelssohn komponierte die Ouvertüre „Ruy Blas“ auf einen in Spanien spielenden Stoff nach der Vorlage des Franzosen Victor Hugo, und mit solchen internationalen Beziehungen geht es beim Neujahrskonzert im Europasaal der Osnabrück-Halle auch weiter: „Das Morgenland aus Sicht der Dänen“, so beschreibt Conférencier Klaus Wallendorf zum Beispiel Carl Nielsens Orientalischen Marsch, mit dem das Orchester das Programm um eine ausgesprochen imposante Facette erweitert, ganz ähnlich wie mit dem Auszug einer gewissen in Verona spielenden Shakespeare-Vertonung Sergej Prokofjews.

Brillant

Goethe-Stoffe wurden vertont von den Franzosen Dukas und Berlioz, Letzterer verlegt den „Faust“ kurzerhand nach Ungarn, und Generalmusikdirektor Andreas Hotz gibt für den „Rákóczi-Marsch“ ein flottes Tempo an, doch sein Orchester ist auch am Neujahrstag sportlich unterwegs. Das hatte es zuvor schon bewiesen, besonders brillant mit Maurice Ravel, dessen „Alborada del gracioso“ nach Spanien entführt. Klaus Wallendorf weist in seiner Moderation auf die Anforderungen hin, die dieses Werk an die Bläser durch die Technik der Doppelzunge stellt, und beweist, als Hornist mit dieser Technik natürlich ebenfalls vertraut, seine eigenen Fähigkeiten eindrucksvoll mit amüsanten und beeindruckenden Zungenbrechern.

Wünsche des Publikums

Doch Wallendorf unterhält das Publikum nicht nur mit seinen eigenen launischen Scherzen: Als Solist singt er schließlich, nur mit Klavierbegleitung, noch Georg Kreislers „Triangel“. Betörend zart wiederum klingt das Orchester in einem Werk, dem der Brite Elgar den französischen Titel „Salut d’amour“ gab, und ganz besonders Konzertmeister Michal Majersky und Solocellist Raphael Walter schmeicheln mit Soli und Duetten, die Richard Strauss in seinem Ballett „Schlagobers“ unterbrachte. Das ganze Programm, erstellt aus den Wünschen des Publikums, ergibt ein Neujahrskonzert ganz besonderer Prägung, in dem sich zum Beispiel nur ein einziger Walzer findet, und der stammt nicht von einem Vertreter der Strauß-Familie, auch nicht etwa von Tschaikowsky, sondern von Hector Berlioz.

Erst als Zugaben erklingen schließlich doch noch Werke der Strauß-Dynastie, zum Beispiel die „Telefon-Polka“ von Eduard Strauß. Und weil es, besonders in einem Neujahrskonzert, ganz ohne Traditionen eben doch nicht geht, zum Abschluss der „Radetzky-Marsch“, wie es sich gehört mit rhythmisch klatschendem Publikum.