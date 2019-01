Osnabrück. In seinem neuen Roman "Was geht da vor, Sophie?"erzählt Achim Engstler von Hexenverfolgung und verarmtem Adel. Auch wenn die Handlung in Varel und Lemgo spielt - Engstler spiegelt in lokaler Geschichte epochale Veränderungen und macht aus dem Historienstück eine Diagnose unserer Gegenwart. Ein virtuoses Buch.

Der eine hockt einsam in seinem Schloss und schreibt in Briefen seiner verrinnenden Herrlichkeit hinterher, die andere schmachtet im Hexenturm und argumentiert im Verhör um ihr Leben: Anton II von Aldenburg, letzter seines Geschlechts und Landesherr, und Maria Rampendahl, der Hexerei angeklagte Marktfrau, haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Achim Engstler aber verklammert ihre Lebensläufe in seinem neuen Roman "Was geht da vor, Sophie?" zum Doppelporträt zweier Menschen, die zum Opfer ihrer Zeit zu werden drohen und sich verzweifelt gegen ihr Schicksal stemmen. Gerade damit avancieren zwei historische Figuren zu unseren Zeitgenossen. Historie als Spiegelbild der Gegenwart: Darin liegt die Pointe von Engstlers Roman.









Fürst und Bürgersfrau

Dabei geht der Romancier literarisch ein hohes Risiko. Mit den Schicksalen des Vareler Landesherrn und der angeblichen Hexe aus Lemgo verknüpft Engstler zwei Schauplätze regionaler Geschichte ebenso wie die beiden Gattungen des Historien- wie des Briefromans. Das klingt thematisch nach viel stofflichem Ballast, erzählerisch nach betulicher Rückschau. Der Autor hat aber nicht nur in Chroniken und Prozessakten gründlich recherchiert, er organisiert das historische Geschehen auch souverän, indem er abwechselnd aus der Perspektive des verarmten Fürsten und der bedrängten Bürgersfrau erzählt. Dabei differenziert er sprachlich geschickt die Tonlagen von Adelsbrief und Verhörprotokoll, ohne das seine Erzählung in diesen historischen Idiomen aufginge. Hier weiterlesen: 2018 im Rückblick - turbulentes Kulturjahr der Schlussstriche.

Historische Stoffe

Achim Engstler hat sich, gemeinsam mit seiner Schreibpartnerin Astrid Dehe, immer wieder historischen Stoffen zugewandt. Die Novelle "Auflaufend Wasser" (2013) handelt vom Schicksal des Matrosen Tjark Evers, der bei Baltrum im Wattenmeer ertrinkt, der Roman "Nagars Nacht" (2014) von jenem Gefängniswärter, der gegen seinen Willen zum Henker Adolf Eichmanns bestimmt wurde. Für "Was ist da los, Sophie?" begab sich der in Varel lebende Engstler dieses Mal allein auf die Spur des verarmten Vareler Landesherrn Anton II. (1681-1738) und der als Hexe angeklagten Maria Rampendahl (1645-1705). Geschickt führt Engstler diese beiden Biografien parallel, um sie im Detail eines geheimnisvollen Gemäldes wie in einem Brennpunkt dramatisch miteinander zu verschränken. Dabei inszeniert er seine Protagonisten als Stellvertreter eines sozialen Oben und Unten, eines gesellschaftlichen Auf- und Abstiegs.





Scharfe Wortgefechte

Dieser Gegenläufigkeit verleiht der Autor sprachlich suggestive Plastizität. Engstler lässt seinen abgehalfterten Landesherrn, der in seiner wirtschaftlichen Not Herrschaft und Tochter an einen Emporkömmling verscherbeln muss, larmoyant barmen und betteln. Wer Antons Briefe liest, hört den Hallraum der Einsamkeit mit. Maria Rampendahl hingegen liefert sich scharfe Wortgefechte mit den Stadtoberen, die sie im Folterturm verhören. Maria weiß, dass der Vorwurf der Hexerei nur Sozialneid und Frauenfeindlichkeit kaschiert. Sie entkommt, verlässt Lemgo und zieht mit ihrer Familie nach Varel. Engstler gibt ihr die selbstbewusste Stimme einer Botschafterin neuer Zeiten. Hier weiterlesen: Traurige Romane über den abgehängten MIttelstand - zum Tod von Wilhelm Genazino.

Spiegel der Veränderung

"Was geht da vor, Sophie?": Die ängstliche Frage des Adligen richtet sich letztlich auf einen gesellschaftlichen Wandel, den Menschen wie Anton II. nicht verstehen. "Sei weiblich, füge Dich", rät er der Empfängerin seiner Briefe, seiner Tochter Charlotte Sophie (1715-1800), und decouvriert damit nur eigene Hilflosigkeit. Charlotte Sophie freundet sich mit Voltaire an. Sie spricht, wie ihre Parallelfigur Maria Rampendahl, die Frau aus dem Volk, schon die Sprache einer neuen Zeit. Achim Engstler macht den historischen Stoff durchhörbar für die eigene Gegenwart. Virtuos verwebt er Stimmen und Zeitebenen, lässt seine Figuren um die eigene Selbstbehauptung kämpfen. So werden sie für den heutigen Leser zu Schicksalsgenossen in aktuellen Krisenlagen. Eine Vareler Geschichte als Wassertropfen, in dem sich epochale Veränderungen spiegeln: Achim Engstler gelingt mit "Was geht da vor, Sophie?" ein virtuoses Buch mit unerwartetem Gegenwartsbezug.





Achim Engstler: Was geht da vor, Sophie? Der Roman des Grafen Aldenburg. Roman. Isensee-Verlag. 184 Seiten. 19,90 Euro.