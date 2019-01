Berlin. Avengers 4, Tarantinos Version der Manson-Morde und Christian Bale als Dick Cheney: So wird das Kinojahr 2019.

Superhelden, Fortsetzungen und ein paar handverlesene Originalstoffe: Diese Filme werden uns 2019 beschäftigen.

Superhelden: Schon zehn Jahre kämpfen die Stars der Marvel Comics in der gemeinsamen Welt des Marvel Cinematic Universe, 20 Filme sind seitdem entstanden, die über 17 Milliarden Dollar eingespielt haben – aber erst der 21. macht eine Frau zu alleinigen Titelheldin: „Captain Marvel“ (März) – eine Air-Force-Pilotin, die ihre Superkräfte einer Art Alien-Blutspende verdankt. Einen weiteren Captain Marvel, diesmal einen männlichen, gibt es beim konkurrierenden Comic-Verlag DC; auch er bekommt seinen ersten Film, um Verwirrung zu vermeiden allerdings unter seinem Aliasnamen: „Shazam!“ (April). Mit „Avengers 4: Endgame“ startet im April ein weiterer All-Stars-Film aus der Marvel-Welt. Im Oktober erlebt Joaquin Phoenix als „Joker“ dann die Geburtsstunde von Batmans Erzfeind. „Wonder Woman 1984“, ursprünglich für den November avisiert, ist auf 2020 verschoben.

Genre-Originale: Nicole Kidman spielt in Karyn Kusamas Cop-Film „Destroyer“ (März) eine heruntergekommene Polizistin – und wird seit der Festivalpremiere für den Auftritt ihres Lebens gefeiert. Claire Denis schickt Robert Pattinson in „High Live“ (März) auf eine Weltraum-Mission in Richtung eines Schwarzen Lochs –mit einer verrückten Wissenschaftlerin (Juliette Binoche) an Bord. Will Smith kämpft in Ang Lees „Gemini Man“ (Oktober) als Sci-Fi-Killer gegen seinen eigenen Klon. „Get out“-Regisseur Jordan Peele erzählt in „Wir“ (März) einen verwandten Stoff als Horrorfilm: Hier geht es um eine Familie, die von den eigenen Doppelgängern bedroht wird.

Biografien: Das lauteste Polit-Porträt des Jahres dürfte die Doku „Fahrenheit 11/9“ (Januar) werden, Michael Moores Abrechnung mit Donald Trump. Andere Filme blicken über den Umweg der Geschichte in die US-Politik: Christian Bale spielt George W. Bushs einflussreichen Vizepräsidenten Dick Cheney: „Vice“ (Februar); Hugh Jackman scheitert als „Der Spitzenkandidat“ (Januar) im Kampf um die Präsdentschaftskandidatur an einer Liebesaffäre. Grundlage ist die Vita des US-Demokraten Gary Hart. Julian Schnabel verfilmt in „At Eternity's Gate“ (April) die letzten Lebensjahre Vincent van Goghs. Die Hauptrolle des im Alter von 37 Jahren gestorbenen Künstlers spielt der 63-jährige Willem Dafoe. Und Quentin Tarantino legt mit „Once Upon A Time... In Hollywood“ (August) seine Version der Charles-Manson-Morde vor – mit Stars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt

Verfilmungen: Fatih Akin rollt den Fall des Hamburger Serienmörders Fritz Honka auf; sein Film „Der Goldene Handschuh“ (Februar) basiert auf dem Tatsachenroman von Heinz Strunk. Marco Kreuzpaintner kehrt nach der Amazon-Serie „Beat“ ins Kino zurück – und das mit der Adaption eines Schirach-Romans: „Der Fall Collini“ (April) erzählt von einem Rachemord und Nazi-Verbrechen; in den Hauptrollen sind Elyas M’Barek, Heiner Lauterbach und Franco Nero zu sehen. Kenneth Branagh bringt mit „Artemis Fowl“ (August) die Fantasy-Geschichten des Jugendbuch-Autors Eoin Colfer ins Kino. Im Dezember erzählt Caroline Link dann Judith Kerrs jüdische Fluchtgeschichte „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“.

Fortsetzungen: Doris Dörrie erzählt in „Kirschblüten und Dämonen“ (März) ihren Erfolgsfilm „Kirschblüten – Hanami“ (2008) weiter – in der nächsten Generation: Zehn Jahre nach dem Tod von Rudi (Elmar Wepper) und Trudi (Hannelore Elsner) kämpft ihr Sohn Karl (Golo Euler) sich aus einer Krise. M. Night Shyamalan kreuzt in „Glass“ (Januar) zwei ältere Filme und konfrontiert Crumb (James McAvoy) – den Mörder mit der multiplen Persönlichkeit aus „Split“ (2016) – mit den von Bruce Willis und Samuel L. Jackson gespielten Protagonisten seines Thrillers „Unbreakable“ (2000). Nach dem massiven Erfolg seiner Steven-King-Verfilmung „Es“ (2017) liefert Andy Muschietti mit „Es – Kapitel 2“ (September) die zweite Hälfte des Romans; nun kehren die Kinder von einst als Erwachsene an den Ort des Grauens zurück. Arnold Schwarzenegger trifft in „Terminator 6“ (Oktober) noch einmal auf Linda Hamilton. Die „Men in Black“ (Juni) werden im vierten Teil der Reihe zum ersten Mal nicht mehr von Tommy Lee Jones und Will Smith verkörpert. Am 19. Dezember endet mit „Star Wars 9“ die dritte Sternenkrieg-Trilogie; und ein halbes Jahr vor dem ersten „Playmobil“-Film (8. August) kommt bereits der zweite „Lego Movie“ (Februar) ins Kino.

Remakes: Man mag es kaum zugeben, aber zu den meisterwarteten Filmen gehören dieses Jahr auch Neuaufgüsse bekannter Stoffe. In Deutschland erwartet man mit Spannung, wie Til Schweiger aus „Honig im Kopf“ die US-Produktion „Head Full of Honey“ (März) gemacht hat, in der statt Dieter Hallervorden nun Nick Nolte dement wird. Auch „Ziemlich beste Freunde“, mit einem Einspielergebnis von über 500 Millionen Dollar einer der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme aller Zeiten – bekommt eine US-Version: „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston und Kevin Hart sind „Mein bester Freund & ich“ (Februar). Tim Burton verwandelt Disneys fliegenden Elefanten „Dumbo“ (April) vom Zeichentrick- in einen Realfilm-Star – wenn auch mit reichlich Computer-Animation. Und auch der „König der Löwen“ (Juli) wird auf diese Weise noch einmal erzählt.

Film zur Serie: Glückwunsch an Vox! Zu einem Kinofilm bringen deutsche Fernsehproduktionen es nur im Ausnahmefall. Das Klinik-Jugenddrama „Der Club der roten Bänder“ hat es geschafft. Premiere ist im Februar. Auch ein internationaler TV-Hit kommt auf die große Leinwand: „Downton Abbey“ startet im September.