Osnabrück. Neue und alte Pop-Stars, Jazz, Klassik oder Krimi-Dinner: Zum Jahresbeginn hat sich die Kulturredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung das Veranstaltungsangebot des Wochenendes in der Region angeschaut. Hier sind fünf Tipps.

The Voice Of Germany Live in Concert

Die Casting-Show "The Voice Of Germany" schickt ihre vier größten Talente auf die Bühnen des Landes. Am Freitag, 4. Januar, singen die vier Finalisten der jüngsten Staffel rund um Sieger Samuel Rösch sowie zwei vom Publikum gewählte Wildcard-Gewinner in der EWE-Arena in Oldenburg. Die Show beginnt um 19.30 Uhr. Tickets unter eventim.de

Falcos Leben auf der Bühne



Mit Songs wie "Jeanny" oder "Out Of The Dark" schrieb Johann Hölzer alias Falco Musikgeschichte. In "Falco - Das Musical" wird sein rasantes Leben auf die Bühne gebracht. Tickets für die Vorstellung in Bielefeld am Freitag, 4. Januar, gibt es unter stadthalle-bielefeld.de und 0521/516999.









40 Jahre Jazzfestival Münster



Das Internationale Jazzfestival Münster feiert von Freitag, 4. Januar, bis Sonntag, 6. Januar, sein 40-jähriges Bestehen. Für die Konzerte am Sonntag unter anderem mit dem Grégory Privat Trio oder Shake Stew gibt es noch Tickets unter theater-muenster.com oder 0251/5909100.

Paganinis bekannteste Kompositionen



Der Paganini-Preisträger Dmitri Berlinsky spielt am Sonntag, 6. Januar, in der Laeiszhalle in Hamburg mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg Niccolò Paganinis bekannteste Kompositionen. Die "Paganini-Nacht" beginnt um 19 Uhr. Tickets unter ticketmaster.de.





Krimi-Dinner Mord an Bord, Mylord!



Das Krimi-Dinner "Mord an Bord, Mylord!" findet am Samstag, 5. Januar, im Hotel Mondial am Dom in Köln statt. Auf Admiral Lord Reginald Bromstrokes Royal-Navy-Dinner geschieht ein Mord. Aufklären kann ihn nur Detektiv Achille Pernod - gemeinsam mit dem Publikum. Tickets beinhalten ein vier Gänge-Menü samt Apéritif und sind unter dinnerkrimi.de erhältlich. Start ist um 19.30 Uhr.