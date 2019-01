Osnabrück. "Die Frau des Nobelpreisträgers", gespielt von Glenn Close, guckt hinter die Kulissen einer Ehe und des Literaturbetriebs

Sie ist die Frau an seiner Seite: Als ihr Ehemann Joe Castleman (Jonathan Pryce) mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, hält sich seine Gattin Joan (Glenn Close) im Hintergrund. Befragt nach ihrer Rolle, lächelt sie schüchtern: Sie sei nur eine „Königsdienerin“. Als das alte Ehepaar samt Kindern zur Preisvergabe nach Stockholm fährt, brechen jedoch alte Wunden auf. Ist Joan weit mehr als die Muse des erfolgreichen Autors? Vielleicht sogar das wahre literarische Genie der Familie und eine Art Ghostwriter für ihren Mann?

Dass hinter manchen großen Mann eine starke Frau steckt, ist eine Binsenweisheit.Bekannte Beispiele lassen sich schnell finden. Was wäre zum Beispiel Bertolt Brecht ohne Helene Weigel oder all die anderen Frauen in seinem Leben, was Alfred Hitchcock ohne seine Gattin Alma Reville? Oft genug standen Frauen im Schatten ihrer übergroß erscheinenden Ehemänner.

Dabei passt das Thema von „The Wife“ (so der Originaltitel) perfekt in die aktuelle Sexismus-Debatte des Nobelpreiskomitees für Literatur um männliche Vorherrschaft. Die Diskussion darum führte 2018 sogar zu einer Aussetzung der Preisvergabe. Der Film, entstanden nach einem Roman von Meg Wolitzer aus dem Jahr 2003 und 1992 spielend, verfährt dabei nach dem englischen Sprichwort „Don‘t judge a book by its cover“ („Beurteile ein Buch nie nach seinem Umschlag“). Er hinterfragt damit die Autorenschaft des einzelnen, meist männlichen Genies.

Gleichzeitig wandelt der Film aber auch das berühmte Zitat aus John Fords „Der Mann, der Liberty Valance erschoss“ um: „If the legend becomes fact, print the legend!“ („Wandelt sich die die Legende zur Wahrheit, drucken Sie die Legende!“ ). Oder wie Joan einmal sagt: „Beschreiben sie mich nicht als Opfer! Ich bin viel interessanter.“

Bis in die kleinste Nebenrolle perfekt besetzt (etwa mit Christian Slater und Elizabeth McGovern), bietet das Drama aber vor allem eine Bühne für seine beiden Stars: Jonathan Pryce („Brazil“) überzeugt als seinen eigenen Lebenslügen glaubender Patriach, Glenn Close („Gefährliche Liebschaften“) brilliert als scharfzüngiger „schlafender Vulkan“, der schon mal ausbricht. Was gerade in dieser Kombination natürlich genug Tragik und Konfliktpotential in sich trägt. Letztlich ist „Die Frau des Nobelpreisträgers“ aber vor allem eins - klassisches Schauspielerkino - und typischer Oscarkandidat.

Zumal „The Wife“ all jene Zutaten ausstellt, die die Juroren aus Hollywood so schätzen. Da ist etwa ein solides Schauspielerensemble, die politisch korrekte Botschaft sowie das kulturell aufgeladene Setting. Drei Voraussetzungen, um also aus „The Wife“, wie es Franzosen nennen, klassisches „cinéma de qualité“ zu machen. Zumal Glenn Close für ihre Titelrolle bereits - verdientermaßen - eine Golden Globe-Nominierung erhalten hat.

Und obwohl das Ehedrama von Regisseur Björn Runge filmisch eher konventionell ausfällt, vermag dieses routinierte „Oscar-bait“-Kino-Stück dennoch zu unterhalten. „Die Frau des Nobelpreisträgers“ ist gediegenes, anspruchsvolles Kino par excellence. Und in dieser Kategorie schon mal ein echter Gewinner.