Mit den Fantastischen Vier fing bei Viva alles an, mit Fanta 4 hört auch alles auf. Foto: dpa

Berlin/Köln. „Rest in Peace 1993-2018“: Den Sender Viva gibt es nicht mehr. Wie angekündigt wurde er am Silvestertag mittags abgestellt. Viva endete so, wie es einst begann - mit den Fantastischen Vier.