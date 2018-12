Das Deutsche Currywurstmuseum hat seine Türen dauerhaft geschlossen. Foto: Tim Brakemeier

Berlin. Seit 2009 zog das Deutsche Currywurst Museum in Berlin Touristen aus allen Weltteilen an. Kurz vor Jahreswechsel hat es seine Türen dauerhaft geschlossen. An der Popularität der Currywurst dürfte das jedoch nichts ändern.