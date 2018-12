Osnabrück. Bob Dylan gibt Einblicke in seine Werkstatt:Das vermitteln die "Bootleg Series". Mittlerweile ist Folge 14 erschienen. Sie dokumentiert den Beginn einer der besten Phasen in Dylans Schaffen.

Verarbeitet Bob Dylan im Album „Blood On The Tracks“ tatsächlich die Trennung von seiner Frau Sara? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Fakt ist: Das Album läutet eine der besten Phasen in Dylans künstlerischer Vita ein – ein Jahr später folgte das grandiose „Desire“-Album (das übrigens mit dem Song „Sara“ endet). Den Beginn dieser Hochphase dokumentiert nun der 14. Teil der „Boot-leg Series“ unter dem Titel „More Blood, More Tracks“. Diese Demo-Aufnahmen hören sich an, als kehre Dylan zurück zu seinen Wurzeln als Sänger und Songwriter, der sich selbst auf der Gitarre begleitet und sich mit der Mundharmonika selbst kommentiert. Das erste Stück indes, das er aufgenommen hat – der Beginn der neuen Ära mithin –, weißt allerdings in eine andere Richtung als die zornigen Protestsongs der 60-er Jahre: Dylan singt das wehmütiges Liebeslied „If You See Her, Say Hello“. In „Meet Me in the Morning“ wird er zum Bluessänger, und ein paar der besten Songs, die Dylan geschrieben und gesungen hat, hat er auf „Blood On The Tracks“ erstmals veröffnetlicht: „Tangled Up in Blue“, „Simple Twist of Fate“, „Shelter From The Storm“. Dylan auf der Höhe seiner Kunst – auf diesen Bootlegs ist er unmittelbar zu erleben. Ja, und er klingt dabei auch ein wenig melancholisch. Womit auch immer das zu tun hat.