Erl. Als neuer Intendant der Tiroler Festspiele Erl will der Frankfurter Opernchef Bernd Loebe einen behutsamen Neuanfang wagen.

Das bekannte Opern- und Musikfestival nahe Kufstein am Inn soll mit jüngeren Dirigenten und Regisseuren sowie ambitionierteren Operninszenierungen aufwarten. Bernd Loebe ist seit 2002 Intendant der Oper in Frankfurt. In seiner Zeit wurde das Haus von der Zeitschrift „Opernwelt“ mehrfach zum „Theater des Jahres“ gekürt.

In Erl hatte Festspielgründer und Intendant Gustav Kuhn seinen Stuhl nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs räumen müssen. Kuhn bestreitet die Vorwürfe. „Der bisherige Wagner-Schwerpunkt im alten Passionsspielhaus ist auch in Zukunft gesetzt“, sagt Loebe. „Dazu kommen im neuen Festspielhaus Werke von Zeitgenossen Wagners wie Engelbert Humperdinck und eine Belcanto-Schiene.“ Kuhn hatte Erl mit seinen Inszenierungen der großen Opern Richard Wagners bekannt gemacht, darunter ein 24-Stunden-„Ring des Nibelungen“.

Die inszenatorischen Möglichkeiten auch im neuen Haus seien allerdings nicht sehr groß. „Mir war zunächst nicht bewusst, wie begrenzt die bühnentechnischen Möglichkeiten auch im neuen Festspielhaus sind“, sagt Loebe. „Aber solch ein Mangel kann durchaus die Fantasie anspornen.“ Die am 26. Dezember beginnende Wintersaison wird mit einer Wiederaufnahme von Giacomo Puccinis „La Bohème“ unter Paolo Carignani eröffnet. Für die Neuproduktion von Vincenzo Bellinis „La Sonnambula“ wurde der Belcanto-Experte Friedrich Haider gewonnen; das Neujahrskonzert steht unter Leitung von Oksana Lyniv, der neuen Chefdirigentin der Grazer Oper. dpa