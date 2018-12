Ansehen des Festivals beizeiten gerettet

Osnabrück. Auch wenn Festivalbesucher und vor allem auch Künstlerinnen sich vehement für Gustav Kuhns Unbescholtenheit stark gemacht haben: Ein Neustart bei den Tiroler Festspielen Erl unter anderer Leitung schien unausweichlich

Frankfurts Opernchef Bernd Loebe will offenbar nicht noch mehr Porzellan zerschlagen bei den Tiroler Festspielen im österreichischen Erl. Den Wechsel von eher unauffälligen Inszenierungen seines Vorgängers Gustav Kuhn zum entschieden modernen Regiestil in Frankfurt wird er nicht allzu krass ausfallen lassen. Zumal Kuhn ein künstlerisch eher konservatives Publikum an das Festival gebunden hatte, für das die Musik aus dem Orchestergraben wichtiger ist als die Regie des Bühnengeschehens.

Auch wenn Festivalbesucher, Künstler und vor allem auch Künstlerinnen sich vehement für Gustav Kuhns Unbescholtenheit stark gemacht haben: Ein Neustart unter anderer Leitung schien unausweichlich. Zu massiv, was dem 73-Jährigen an sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch vorgeworfen wird. Wie fatal sich ein verschleppter Neubeginn auswirken kann, belegt momentan das schwedische Literaturnobelpreiskommittee. Zu lange wogt nun schon der interne Streit um Missbrauchsvorwürfe. Er hat das Ansehen der Akademie ramponiert.