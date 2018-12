Düsseldorf. Bauhaus 100: Das Jubiläum wirft Fragen auf. Zum Beispiel nach der Fotografie des neuen Sehens, das die Künstler der Hochschule proklamierten. Das Düsseldorfer NRW Forum spürt den Verbindungen nach, die vom Foto des Bauhauses in die Gegenwart führen. Größen wie Wolfgang Tillmans oder Thomas Ruff sind mit dabei.

Der Elefant windet sich am Boden, richtet sich mühsam halb wieder auf, legt sich auf die andere Seite. Der traurige Blick aus seinem großen Auge zerreißt jedem Betrachter das Herz. Aber geht es hier um einen echten Todeskampf oder um bloße Dressur? Douglas Gordons Video "Play Dead; Real Time" läuft über zwei Leinwände, die im weißen Ausstellungsraum wie Segel zu schweben scheinen. Das Video macht das Sehen selbst zum Erlebnis. Und es öffnet den Blick für eine ambivalente Geschichte, die ansonsten unbemerkt geblieben wäre.





Das Gesicht der Moderne

Das Düsseldorfer NRW Forum spürt jenen Wirkungen nach, die die Fotografie des Bauhauses in der Kunst der Gegenwart hinterlassen hat. Gordons Video setzt als visuelle Sensation dieser Ausstellung das Glanzlicht auf. Die Bauhäusler wollten mit ihren Fotografien das "unverfälschte Dokument der zeitlichen Realität selbst“ liefern. Mit dramatischen Auf- und Untersichten, stürzenden Fluchtlinien und abstrakten Mustern haben die Fotografen dieser berühmten Designhochschule Motive aus Stadträumen und Industriearealen zu Bildern verarbeitet, die heute als Ikonen der Moderne gelten. Hier weiterlesen: Heilige Scheibe - in Düsseldorf wird die Pizza zur Kunst.





Kein starker Bezug

Aber was verbindet das seinerzeit so genannte neue Sehen des Bauhauses mit der Foto- und Videokunst der Gegenwart? Die Kuratoren, die im Düsseldorfer NRW-Forum dieser Wirkung nachzuspüren suchen, arbeiten teilweise mit hauchfeinen Verbindungslinien. Das Video Gordons gelangte deshalb in die Ausstellung, weil auch Bauhausmeister László Moholy-Nagy um 1930 im Londoner Zoo Elefanten fotografierte. Ein wirklich starker Bezug sieht anders aus.





Anzeige Anzeige

Reise in die Zeit von 1930

Eigentlich geben die Ausstellungskuratoren ihrem Vorhaben ein solides Fundament. In einem abgedunkelten Raum kann der mit Brille und Steuerhebel direkt in eine legendäre Ausstellung des Bauhauses selbst eintauchen. "Film und Foto": Unter diesem Titel präsentierten die Bauhäusler 1929/30 unter anderem in Berlin, Stuttgart und Zürich ihre Form der Fotografie. Auf Wänden im schnittigen Bauhausdesign platzierten sie ihre Bilder zu einem Kaleidoskop der unerhörten Blicke in eine dramatisch beschleunigte Gegenwart. Dabei gehe es nicht um schöne Bilder, sondern um die "menschlich-soziale intensität des optisch erfassten", heißt es im Manifest zur Ausstellung, die damals für Furore sorgte. Hier weiterlesen: Beispiel Bauhaus: Wie Druck von Rechts Kulturhäuser bedrängt.





Foto mit Brandfleck

Die Statements der Bauhäusler klangen nach strenger Selbstverpflichtung. Heute gehen Fotokünstler sehr unterschiedliche und vor allem andere Wege und orientieren sich dabei auch an Fragen der bloßen Bildästhetik. Taiyo Onorato & Nico Krebs etwa inszenieren rotierende Lichtkörper zu geometrischen Formen, Daniel T. Braun brennt Magnesiumfackeln ab und hält deren Leuchtspur in "Raketogrammen" fest, Brandflecken inklusive. So viel aufgedrehter Avantgardismus sprüht heute nur noch als Kunstmarktphänomen matte Funken.

Plakate gegen den Brexit

Mit Wolfgang Tillmans und Thomas Ruff haben zwei Mandarine der Gegenwartskunst tiefere Bezüge zur Fotografie des Bauhauses zu bieten. Tillmans verwirklicht mit seiner Plakatkampagne, mit der er sich in England gegen den Brexit positionierte, die Forderung des Bauhaues nach sozialem Engagement. Und Ruff stößt mit seinen visuellen Spiralnebeln im gigantischen Format tatsächlich die Türen zu einem neuen Sehen auf. Die meisten anderen Positionen bleiben hinter dem Programm des Bauhauses zurück. Interessant nur, wie viele der präsentierten Künstler sich auf László Moholy-Nagy (1895-1946) beziehen. Der Bauhausmeister, der mit Foto und Lichtkunst experimentierte, wirkt in Düsseldorf wie der Schattenmann des ganzen Ausstellungskonzeptes.





Unscharfe Profile

Auch wenn nun deutlich wird, wie viele Fluchtlinien aus der Fotografie der Gegenwart zurück zu Person und Werk von Moholy-Nahy führen, bleibt die Wirkung des Bauhauses selbst in Düsseldorf doch seltsam unscharf. Gerade viele formale Bezüge bleiben eher an der Oberfläche. Immerhin bleibt die Parallele, dass sich die Bauhäusler und die Künstler der Gegenwart in dem Anliegen vereint sehen, auf die Herausforderungen der Bildkultur ihrer jeweils eigenen Zeit künstlerisch dezidiert reagieren zu wollen.

Mehr als der Stahlrohrsessel

Dabei kommt dem NRW Forum nun das Verdienst zu, das Bauhaus und sein Erbe neu zu akzentuieren. Die Kuratoren verweisen auf Fotografie und Lichtkunst und zeichnen damit ein dynamisches Bild des oft auf Stahlrohrsessel und kantige Hausformen reduzierten Bauhauses. Damit folgen die Düsseldorfer Kuratoren der gleichen Linie wie ihre Kolleginnen am Münsteraner LWL Museum, die unter der Überschrift "Bauhaus und Amerika" gerade den Wirkungen der Bauhausbühne auf Tanz und Performance nachspüren und damit den Klassiker des 20. Jahrhunderts als Labor für das 21. Jahrhundert verstehen. Hier weiterlesen: Kunst als Sinfonie aus Licht und Bewegung - Bauhaus im LWL Museum





Mit der Selfie-Station

Beide Häuser intonieren so schon vor dem Start des Jubiläumsjahres zum 100. Geburtstag des Bauhauses 2019 eine aufschlussreiche, weil für unsere Gegenwart instruktive Lesart der Kunsthochschule, die 1933 unter dem Druck der Nationalsozialisten schließen musste. In Düsseldorf mag man nun die Selfie-Station in der Ausstellung noch als freundliche Spielerei hinnehmen. Aber wie kommt es, dass sich mit Kris Scholz einer der drei Kuratoren mit eigenen Arbeiten selbst in der Ausstellung platzieren darf? Das würde andernorts kritisiert. Im NRW Forum gilt das vielleicht nicht als lax, sondern als lässig.

Düsseldorf, NRW Forum: Bauhaus und die Fotografie. Zum neuen Sehen in der Gegenwartskunst. Bis 10. März 2019. Di.-Do., 11-18 Uhr, Fr., 11-21 Uhr,; Sa., 10-21 Uhr, So., 10-18 Uhr. Info: www.nrw-forum.de