Osnabrück. Die Weihnachtszeit sollte besinnlich und friedlich sein. Die jährlich immer wiederkehrenden Songs und Melodien können einem die Weihnachtsstimmung aber schnell vermiesen. Wir haben einige Lieder zusammengestellt. Stimmen Sie ab: Welcher Weihnachtssong nervt Sie am meisten?

Weihnachtslieder spalten die Gemüter. In der Adventszeit werden sie im Radio, Fernsehen und Kaufhäusern rauf und runter gespielt. Während auf der einen Seite viele Menschen freudig mitsingen, gehen die Songs in Dauerschleife auf der anderen Seite wahrscheinlich eben so vielen auf den Wecker. Wer von den Weihnachtssongs genervt ist, kann hier seinem Frust freien Lauf lassen und darüber abstimmen, welches Lied besonders schwer zu ertragen ist.

Welcher Song nervt Sie am meisten? Stimmen Sie ab: