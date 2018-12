Hamburg. Samuel L. Jackson wird 70 Jahre alt. Wählen Sie Ihre Favoriten unter zehn seiner berühmtesten Filmzitate – und erfahren Sie, wofür das "L" in seinem Namen steht.

Der US-Schauspieler Samuel Leroy Jackson wird am 21. Dezember 1948 in Washington, D.C., geboren und wächst in Tennessee auf. Als Kind kämpft er mit dem Stottern, trainiert es sich durch überlegtes Sprechen aber nahezu ab. Nur wenn er aufgeregt sei und zu schnell spreche, könne das Stottern noch auftreten, sagt er 2016 in einem Interview. Seit seiner Studienzeit im Morehouse College in Atlanta setzt er sich für die Rechte der afroamerikanischen Bürger in den USA ein.

Nach vielen kleinen Rollen feiert Jackson 1994 – im Alter von 46 Jahren – seinen Durchbruch: Als Gangster Jules Winnfield in Quentin Tarantinos Kult-Film "Pulp Fiction". Seit diesem Zeitpunkt spielt er regelmäßig in großen Hollywood-Produktionen mit, darunter unter anderem Star Wars, einigen weiteren Tarantino-Filmen oder Marvel-Verfilmungen wie The Avengers.

Wählen Sie Ihr Lieblingszitat von Samuel L. Jackson

