Privatschulen: Gefahr der sozialen Spaltung

Osnabrück. Der Trend zur Privatschule geht an allem vorbei, was Bildungspolitiker allerorten fordern: gleiche Bildungschancen für alle, gerade auch für sozial Schwächere. Dagegen hilft nur eines;: Unterricht und Arbeitsbedingungen an öffentlichen Schulen für Lehrer und Schüler müssten energisch verbessert werden - ein Kommentar.

Der Trend zur Privatschule geht an allem vorbei, was Bildungspolitiker allerorten fordern: gleiche Bildungschancen für alle, gerade auch für sozial Schwächere. Nun wandert ein Teil der Akademikerkinder und der aus betuchteren Elternhäusern auf die Privatschule ab. Dort sind die Klassen und Lerngruppen kleiner. Dort müssen sich gute Schüler weniger langweilen, weil die Lehrkraft anders als in öffentlichen Schule weniger Rücksicht auf Migrantenkinder mit schlechten Sprachkenntnissen nehmen muss.

Verständlich, dass Eltern beste Bedingungen für ihren Nachwuchs wollen und bereit sind, dafür zahlen. Doch nicht jede Familie kann sich das leisten, das gilt auch für Akademiker. Ein schulisches Zweiklassensystem mit der Gefahr von Gettobildungen entsteht: hier die Elite, dort der Rest, der sehen muss, wie er den Bildungs- und Leistungsanforderungen unserer Gesellschaft genügt.

Damit droht auch die Gesellschaft stärker zu zerfallen in abgeschottete Kreise. die es nie gelernt haben, entspannt miteinander zu kommunizieren. Auch das lernt man am mühelosesten in jungen Jahren. Integrationsbemühungen aller Art werden so ohne Not zum Spagat, der kaum gelingen kann.

Doch was tun gegen die Absonderung schon im Schulalter? Unterricht und Arbeitsbedingungen an öffentlichen Schulen für Lehrer und Schüler müssten energisch verbessert werden.